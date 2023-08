Leitores da Praia Azul pedem ajuda pra José, que corre o risco de perder o pé

José Antonio dos Santos mora em Americana tem mais de 20 anos e entrou em contato com amigos para pedir que fosse realizada uma vaquinha online.

Uma amiga contou ao NM que ele ainda está no hospital e tem chorado bastante. O valor pedido na vaquinha é de R$ 2 mil. Abaixo a descrição feita no pedido online.

Sou conhecido como Zé Antônio, estou precisando de ajuda para custear a dívida que ficou na farmácia pois me encontro no hospital, pego reciclagem e estou correndo risco de amputação,por isso estou internado e não tenho onde tirar esse valor pra pagar a dívida por favor me ajudem qualquer valor já ajuda.

Moro em Americana bairro Praia Azul há mais de 20 anos.

Arrecadado R$ 0,00 Meta R$ 2.000,00