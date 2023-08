Drex vem aí

O Banco Central do Brasil anunciou este mês o nome da primeira nova digital do país. O termo representa a Digital Real X, que será emitida pelo Banco Central em conjunto com as moedas físicas já em circulação. O BC projeta que a população terá acesso ao Drex até o final de 2024.

Segundo o coordenador da iniciativa do real digital pelo BC, Fabio Araújo, o Drex servirá como uma nova expressão das cédulas físicas, garantida pelos mesmos fundamentos e políticas econômicas que determinam o valor e a estabilidade do real convencional. O Drex permitirá transações financeiras, transferências e pagamentos, por exemplo, de forma mais rápida, segura e barata.

O Drex também terá utilidades parecidas às do sistema de pagamentos instantâneos da autarquia, o PIX, mas com algumas diferenças. Entre elas, a possibilidade de compra e venda de títulos públicos, contratos inteligentes e troca de recursos entre países sem intermediários.

Para ter acesso ao Drex, qualquer pessoa ou empresa precisará entregar reais em formato convencional para o BC, que emitirá os reais digitais correspondentes. Essa operação será intermediada por um participante do sistema financeiro (banco, cooperativa ou fintech) ou do sistema de pagamentos (instituição de pagamento), ou ainda por algum novo tipo de empresa que venha a ser criada sob a autorização do BC.

Leia + sobre Economia

Os bancos digitais já se preparam para oferecer o Drex aos seus clientes e o Presidente do Conselho do DeepBank, uma fintech especializada em serviços financeiros digitais, Angelo Paschoini, afirma que o Drex vai revolucionar o mercado financeiro brasileiro e trazer mais inclusão e eficiência para os consumidores.

“O Drex vai permitir que as pessoas tenham acesso a uma moeda digital que vai facilitar o acesso a serviços financeiros como empréstimos e investimentos. Além disso, a nova moeda vai reduzir os custos das transações, diminuir as fraudes, melhorar a circulação de valores e aumentar a competitividade do setor financeiro”, diz Paschoini.

O Drex faz parte de um movimento global de criação de moedas digitais de banco central (CBDCs, na sigla em inglês), que já conta com iniciativas em países como Japão, Reino Unido, Estados Unidos e China. O objetivo é acompanhar as transformações tecnológicas e sociais que impactam a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro.

SOBRE O DEEPBANK

Dedicada a impulsionar o desenvolvimento de empresas e pessoas através da gestão e soluções personalizadas, seguras e inovadoras, é uma empresa referência em serviços e de tecnologia no Brasil.

Além disso, oferece para os seus clientes: Conta Digital, BPO financeiro, créditos de antecipação de recebíveis, CCB e consignado em folha, checkout transparente, programa de pontos, e-commerce, marketplace, investimentos tradicionais e investimentos tokenizados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP