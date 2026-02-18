Operação do Mapa flagra venda irregular de mudas pela internet em São Paulo

Comerciantes ofereciam produtos em plataforma digital, mas não tinham registro para comercializar. Operação durou mais de um ano

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) flagrou, a partir de operação realizada em São Paulo, a venda irregular de mudas pela internet. Os produtos eram comercializados por diversos vendedores hospedados em plataforma online. A ação durou mais de um ano, para o Mapa definir internamente um procedimento para o caso, considerando que a plataforma não fazia a venda direta, mas favorecia o acesso de consumidores às mercadorias. Ocorreu, ainda, entraves operacionais para identificar os vendedores, já que a plataforma levou mais tempo do que o esperado para disponibilizar as informações solicitadas, em razão das regras de proteção de dados.

Um dos viveiros de mudas fiscalizados pela equipe do Mapa no interior de São Paulo (Foto: Eduardo Gusmão/SFA-SP)

De acordo com o Serviço de Fiscalização de Insumos e Sanidade Vegetal em São Paulo (Sisv-SP), três equipes de fiscalização foram mobilizadas e constataram que as empresas exerciam a atividade de comércio de mudas sem inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem), o que é ilegal. A fiscalização ocorreu em Herculândia (SP), Limeira (SP) e São Paulo (SP).

O Renasem é um registro obrigatório no Brasil, gerido pelo Mapa, que habilita pessoas físicas e jurídicas a produzir, beneficiar, embalar, armazenar, analisar, importar, exportar ou comercializar sementes e mudas. Ele garante a qualidade, sanidade e rastreabilidade do material vegetal.

Em algumas situações, esse registro é dispensável e prevê regras específicas. É o caso de comerciantes que vendem mudas exclusivamente para uso doméstico, mas essa informação precisa constar na nota fiscal de compra e de venda. Durante a fiscalização do Mapa, os casos que não seguiram as regras específicas foram enquadrados na regra geral, que exige o Renasem.

“Notamos que os comerciantes não estavam se atentando para a necessidade de comprar de um fornecedor registrado no sistema e de vender com a documentação mínima obrigatória”, destacou um dos responsávei pela ação. Essa documentação, que deveria acompanhar as mudas, inclui o termo de conformidade e a nota fiscal discriminando os produtos vendidos. “O consumidor tem o direito de saber exatamente o que está comprando”.

No total, nove pontos de venda virtual foram fiscalizados, sendo oito in loco. Um deles foi considerado regular antes de os fiscais irem a campo. Um dos estabelecimentos visitados conseguiu comprovar que estava atuando de forma legal. A maioria das infrações foi considerada de natureza leve e ou grave.

Sementes, mudas e a venda irregular, sem a devida inscrição no Renasem, representam um risco à agropecuária brasileira. Quando o insumo é legalizado, o Mapa tem o controle de quem produziu e da distribuição pelo país. Sem os registros previstos em lei, material clandestino (com risco de disseminar pragas e doenças) pode estar circulando a ameaçando a atividade agrícola.

Nesta próxima fase do processo administrativo, as empresas terão prazo para apresentar suas defesas, em seguida haverá o julgamento em instância superior à fiscalização.

