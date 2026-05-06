Ação do BAEP com o Ministério Público mira grupo associado ao “Bonde do Magrelo” e ao Comando Vermelho

O Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), por meio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), realizou na manhã desta quarta-feira (6) uma operação conjunta com o Ministério Público de Piracicaba, com foco no combate ao crime organizado.

A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Rio Claro e Paulínia e teve como objetivo o cumprimento de mandados judiciais de prisão, além de buscas e apreensões domiciliares contra investigados por envolvimento em organização criminosa.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão, acompanhados dos respectivos mandados de busca e apreensão, todos direcionados a alvos previamente identificados durante as investigações.

CV

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos possuem ligação direta com o grupo criminoso conhecido como “Bonde do Magrelo”, que mantém conexões com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). As apurações apontam a participação dos envolvidos em crimes graves, especialmente homicídios, além de atuação na logística de armas e munições utilizadas em ações ilícitas.

De acordo com o CPI-9, a operação reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado por meio de ações estratégicas e integradas, com o objetivo de preservar a ordem pública e ampliar a segurança na região.

Tráfico

Em Hortolândia, policiais militares detiveram um homem de 26 anos acusado de tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia. Na madrugada de quarta-feira (6), os PMs realizavam patrulhamento pela Rua Rui Barbosa, em área conhecida pelo tráfico de drogas. A equipe policial abordou um veículo suspeito após breve acompanhamento.

Dentro do carro havia quatro pessoas e, durante a busca veicular, foi localizada uma sacola contendo entorpecentes. Um dos passageiros foi identificado como responsável pelo material.

Foram apreendidos 0,172 kg de cocaína e 0,056 kg de crack. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.