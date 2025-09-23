Orla da Praia dos Namorados ainda sem energia

Moradores vizinho a um condomínio na região da Praia dos Namorados em Americana segue sem energia elétrica desde o início da tarde da segunda-feira.

Moradores relatam que no Riviera Tamborlin a energia ainda não tinha voltado até as 10h desta terça-feira. Eles relataram também que entraram em contato com a CPFL pedindo atenção ao caso.

Muro caiu na Praia dos Namorados

O condomínio de casas de alto padrão Phillipson Park teve o muro derrubado pela força do vento. Uma parte da obra veio ao chão por volta das 13h desta segunda-feira. Moradores ficaram assustados com a força do vento.

Casa destelhada no Parque da Liberdade

Além da falta de energia, uma casa foi destelhada pelo vento do temporal no parque da Liberdade, do outro lado da cidade. Os estragos foram muitos na cidade, mas ainda não há um balanço por parte da prefeitura ou da Defesa Civil.

