Será que vale a pena visitar os quatro parques da Disney de Orlando em um único dia? De acordo com Giulia Sampogna, a Giu Viajante, apenas vale a pena fazer isso se você não tem muito tempo na cidade e só tem essa opção.

“Quando visitei Orlando pela primeira vez, eu tive que visitar todos os parques da Disney em apenas um único dia por não ter muito tempo. Existe um ingresso que você pode comprar para visitar todos os parques em apenas um dia e foi esse ingresso que comprei. Vamos dizer que você ama a Disney e só tem um único dia, então dá pra passear nos quatro parques mas você não vai conseguir aproveitar tudo na totalidade”, destaca Giulia Sampogna, Especialista em Viagens.

O que fazer para otimizar melhor o dia na Disney:

– Se hospedar em um dos hotéis da Disney é uma ótima maneira de otimizar o tempo pois os hóspedes podem chegar mais cedo aos parques;

– Comprar o fura fila da Disney é bom para conseguir ir no maior número de atrações possíveis;

– Tirar foto com os personagens no Epcot é uma boa dica pois é um dos parques com as menores filas desses encontros;

– Dependendo da sua preferência você pode começar pelo Magic Kingdom que é o parque mais disputado ou terminar o dia nele para se deslumbrar com a queima de fogos que tem de noite;

– Use e abuse do aplicativo oficial da Disney que mostra todas as filas em tempo real;

– Aproveite cada cantinho dos parques e fique até o último minuto.

Segundo Giulia Sampogna, o ideal mesmo é visitar cada parque separadamente e em vários dias pois é impossível conhecer tudo em apenas um único dia.

“Mesmo quando vamos para a Disney de Orlando fazendo um parque por vez fica difícil conhecer tudo, fazer todos então é realmente uma opção apenas para quem não tem outra escolha. Independente da sua escolha tenho certeza que vai ser um dia mágico. Aproveite cada segundo da experiência”, finaliza a especialista em viagem.

