A Os da saúde da Unacon- Santa Casa de Chavantes está

com inscrições abertas para processo seletivo solidário, com vagas voltadas ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON e Unidade de Pronto Atendimento – UPA Avenida de Cillo, ambos em Americana (SP) e os quais a instituição atua com o gerenciamento. Interessados podem inscrever-se, gratuitamente, até às 17h do dia 24 de setembro, preenchendo formulário disponibilizado aqui.

O processo seletivo tem caráter eliminatório e classificatório, compreendendo três etapas: Inscrição; Análise Curricular e Entrevista Técnica / Comportamental. Os profissionais selecionados serão contratados sob o regime jurídico previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

As vagas são para assistente de faturamento; auxiliar administrativo; auxiliar de farmácia; enfermeiro assistencial; coordenador de faturamento; farmacêutico clínico oncológico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo e instrumentador cirúrgico.

O edital do processo seletivo, com todas as informações sobre os critérios de cada vaga e as fases de avaliação, está disponível no site santacasachavantes.org (7º Edital Processo Seletivo 2023).

Sobre as Unidades

O Hospital Municipal de Americana, inaugurado em 1982, conta estrutura de médio porte, sendo referência para traumatologia e ortopedia para o município de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

Atualmente, dispõe de 124 leitos de internação, distribuídos em alas: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Maternidade/Obstetrícia e Unidade de Terapia Intensiva – Adulto e Neonatal, além de Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, consultórios médicos e uma estrutura de diagnóstico convencionais, oferecendo atendimento 24 horas no Pronto-Socorro, com equipe médica especializada em clínica geral, ortopedia e pediatria.

Possui departamento de diagnóstico por imagem, banco de sangue e um setor de Hemodiálise. Além disso, abriga o laboratório municipal de análises clínicas.

Em sua Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), atende pacientes de tratamentos oncológicos, conforme pactuado entre o convênio realizado com o governo do Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde, contando com sete poltronas para realização das sessões de quimioterapia e dois leitos para quimioterapia por infusão.

Já a Unidade de Pronto Atendimento UPA 24H – Porte I concentra atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada, em conjunto com a Atenção Básica, Atenção Hospitalar, Atenção Domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Sobre a Santa Casa de Chavantes

Além de hospital filantrópico centenário no município de Chavantes, também atua como Organização Social de Saúde (OSS), estando capacitada a formalizar contratos de gestão com os mais diversos entes governamentais. Atualmente, gerencia 25 projetos, divididos em 15 municípios e quatro estados.

Como uma associação socialmente responsável, pratica uma gestão baseada em um sistema de governança corporativa, que tem na transparência um dos seus pilares.