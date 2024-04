Você coloca emojis em suas mensagens de texto? Segundo uma pesquisa da Discovery, a maioria dos brasileiros (82%) prefere expressar suas emoções na internet usando esses ideogramas. Mas não são apenas as pessoas comuns que utilizam os famosos símbolos, as marcas também estão de olho nessa preferência, utilizando-a como estratégia para despertar a atenção do consumidor. Isso porque, de acordo com um estudo da Adobe, 60% dos usuários globais de emojis provavelmente abrirão um e-mail ou notificação push que contenha esses ícones, enquanto 42% dessas pessoas são mais propensas a comprar produtos que os utilizam. Pensando nisso, a CleverTap, plataforma de marketing digital especializada em retenção e engajamento de usuários, produziu um relatório com os emojis mais utilizados globalmente: o CleverTap Art of Emoji.

Para construir a pesquisa, a empresa analisou 10 bilhões de pontos de dados em 40 milhões de notificações push enviadas por plataformas de comércio eletrônico em todo o mundo, com objetivo de entender as preferências dos clientes, o impacto dos emojis e como os profissionais de marketing os estão utilizando. O relatório descobriu que as notificações contendo emojis geram uma taxa de cliques surpreendentemente 12% maior em comparação com aquelas que não utilizam os símbolos. Segundo o estudo, na América Latina, os preferidos são: 👋📲🛒🔴🔺💸😂💡👇🧊🍇🥳📱🐰🤪🆕👑🎧😉🥰🏆😏👉🏃. Como mostra a imagem abaixo:





Além dos ícones com o melhor desempenho entre os sul americanos, ou seja, aquelas que geram a maior taxa de clique, o estudo também analisou quais são os mais utilizados e aqueles que devem ser evitados pelas marcas.

“Os emojis são uma ferramenta poderosa à disposição de qualquer profissional de marketing. Se bem utilizados, esses símbolos podem instantaneamente dar vida a uma mensagem. Mas assim como as comunicações pessoais, usá-las em qualquer lugar desorienta o destinatário” explica Marcell Rosa, Gerente Geral e Vice-Presidente de Vendas na América Latina da Clevertap. “Os profissionais de marketing devem experimentar vários emojis, ver o que funciona melhor para seu público-alvo, mas usá-los apenas quando forem contextualmente relevantes. Caso contrário, pode perder sua potência. Lembre-se de que você deseja manter a comunicação atualizada, identificável e, o mais importante, culturalmente sensível quando se trata de implantar uma ferramenta tão persuasiva em sua caixa de ferramentas de marketing”.

Abaixo, os dados de outras regiões do mundo:

Além disso, o relatório mostra que, independentemente da região,

Falando sobre o futuro dos emojis no envolvimento do cliente, Rosa acrescenta: “Com os avanços na MarTech, as marcas serão capazes de hiperpersonalizar essa experiência, aprimorando quais emojis funcionam melhor com usuários individuais. Eventualmente, esses símbolos serão ajustados dinamicamente com base no sentimento e no contexto da conversa, aumentando assim a profundidade emocional da comunicação. Paralelamente, integrações mais onipresentes da ferramenta com AR/VR (como Apple Animojis) permitirão que os clientes se expressem de forma mais vívida em ambientes imersivos. Poderia redefinir a forma como os clientes interagem com produtos e serviços, melhorando as suas experiências de compra em geral”.