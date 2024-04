Custa caro se casar no Vaticano? Essa é uma das perguntas mais frequentes que Ketlen Gomes, wedding planner na Itália, recebe. E ela garante que não. “Por incrível que pareça, não se cobra para se casar na Basílica de São Pedro, o que se paga é uma oferta para a Igreja”, diz. Entretanto, é preciso planejamento, já que, dependendo de onde o casal mora, é preciso considerar custos como viagem, alimentação e hospedagem, além de uma recepção para convidados, se esse for o desejo dos noivos.

Especialista em casamentos na Itália, Ketlen ressalta que, para se casar no Vaticano, é preciso cumprir todas as exigências de um casamento na Igreja Católica: documentos, sacramentos, ter padrinhos e ter passado pela preparação dos noivos. Mesmo assim, é importante contar com a ajuda de um profissional capacitado para orientar e assessorar os trâmites. “A Basílica de São Pedro, no Vaticano, como qualquer igreja católica, tem regras e exigências que não podem ser descumpridas. Eu, como assessora de casamento na Itália, além do domínio do idioma, oriento os casais de forma profissional, técnica e empática, na mediação com os funcionários do Vaticano”, explica.

Ketlen se casou em 2021 no Rio de Janeiro, com um italiano, e se mudou para a Itália, onde precisou recomeçar a vida profissional. Advogada, ela já tinha feito um curso de cerimonial corporativo em 2015, mas, passou a organizar pedidos de casamento em Roma. “Sempre amei organizar festas, depois, fiz um curso na Itália de organização de eventos e meu primeiro casamento foi num Destination Wedding na Basílica de São Pedro”, conta. A assessoria inicia com a orientação e acompanhamento documental para o matrimônio religioso, solicitação e agendamento do casamento na Basílica, junto ao padre que irá celebrar.

Todavia, casar-se no Vaticano tem algumas peculiaridades, afinal, o menor país do mundo é extremamente turístico e recebe visitas de pessoas do planeta todo. “No dia do casamento, é muito importante que a wedding planner tenha uma visão técnica e oriente não somente sua equipe, mas, em parceria com os policiais do Vaticano, para evitar que os turistas atrapalhem a noiva entrar na capela, na cerimônia que é totalmente privativa”, observa. Essa orientação e assessoria compreende também o cronograma da cerimônia, o cortejo, as entradas dos noivos, padrinhos, troca de votos, entrada e troca de alianças, além do alinhamento com os músicos.

Documentação

Em relação ao planejamento da celebração no Vaticano, é importante preparar a documentação pelo menos seis meses antes. Mas, é preciso pensar em outras questões, tais como passagens aéreas, hospedagem, alimentação. O casamento na Igreja exige ter padrinhos, que são testemunhas do matrimônio, então, os noivos terão de decidir se farão uma cerimônia com poucos ou muitos convidados, afinal, às vezes é uma celebração mais intimista apenas para familiares. “Oriento sempre que os noivos estipulem um budget para esse casamento, quantidade de convidados, um excelente fotógrafo e videomaker, pois esse registro será para a vida toda”, comenta.

O casamento no Vaticano é completamente diferente da bênção do papa aos casais recém-casados. “Essa bênção acontece na audiência geral às quartas-feiras, de forma gratuita e tem outros trâmites”, avalia Ketlen. A assessoria de uma wedding planer é importante, inclusive, não apenas para diferenciar o casamento da bênção, mas, também, para orientar em outros detalhes. “Não são permitidos decotes no vestido de noiva e não se pode jogar a chuva de arroz ou de pétalas nos noivos ao sair da cerimônia, com risco de ser multado”, orienta a especialista.