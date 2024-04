FÉstival movimenta famílias e reúne 8 mil pessoas em Santa Bárbara

O FÉstival – um dia da celebração da fé e da família reuniu um público rotativo estimado de 8 mil pessoas no sábado (20), no Complexo Usina Santa Bárbara. O evento trouxe programação diversificada, com atrações musicais e teatrais consagradas nos palcos Fé e Avivah, além de espaço interativo e imersivo para todas as idades e boa gastronomia, beneficiando sete entidades assistenciais da cidade.

O FÉstival contou com apresentações de Clebão de Paula, Cia Nissi, com o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical”, Jefferson e Suellen, Em Prol do Reino, André e Felipe, Rodrigo Ito e Bruna Karla, encerrando o evento.

O Complexo Usina Santa Bárbara teve também o Espaço Interativo – Vivência Cristã, com atividades recreativas durante todo o evento, e uma imersão no simbolismo das principais árvores citadas na Bíblia, com uma árvore cenográfica trazendo frutos e mensagens de fé, que puderam ser levados como presente pelos visitantes, um painel com os principais milagres realizados por Jesus Cristo e uma área para as crianças produzirem suas obras inspiradas pela fé e cultura cristã, com cadeiras, mesinhas e material de desenho e pintura.

“No ano passado plantamos uma semente, com o Festival Avivah, e agora pudemos unir forças com o Governo do Estado e fazer este festival lindo, proporcionando um momento de fé e de oração. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas por promover um evento como este e incluí-lo no calendário do Estado de São Paulo. Tenho certeza de que será o primeiro de muitos em Santa Bárbara. Um compromisso nosso de manter a fé tendo participação na cultura e dando acesso a todos. Parabenizo também a Secretaria de Cultura e Turismo, demais setores da Administração Municipal e cumprimento ainda o Copasbo, um grande parceiro na organização deste evento”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje. Quero agradecer imensamente o prefeito Rafael Piovezan por receber este evento em Santa Bárbara e pela parceria firmada. O FÉstival é um evento de fé para levar para nossas famílias, nossos jovens. É um compromisso da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Em nome do governador Tarcísio de Freitas, eu anuncio que a gente veio para ficar. Podem contar com o FÉstival. Em parceria com a APAA e com a Prefeitura, estaremos em Santa Bárbara mais vezes, fazendo os melhores eventos para vocês”, disse a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton.

“É uma honra receber o FÉstival em Santa Bárbara, uma cidade de fé. Só temos que agradecer e celebrar. Deus abençoe a todos e que todos possam viver este momento de oração”, disse o pastor Gilmar Arantes, presidente do Conselho de Pastores de Santa Bárbara d’Oeste (Copasbo).

Mais notícias da cidade e região

O evento

O FÉstival é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresentação do Tudo ViraCult SP e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

A primeira edição do FÉstival foi promovida no Memorial da América Latina, em São Paulo, no fim do ano passado. Em 2024, segue de forma expandida. Após Santa Bárbara d’Oeste, o festival passa por Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no dia 13 julho, e por São Paulo, no dia 30 de novembro.