Para quem começa o ano decidido a adotar uma alimentação mais saudável, janeiro trouxe uma boa notícia: alimentos recomendados por nutricionistas, como ovos e frutas, ficaram mais baratos, facilitando a inclusão desses itens na rotina. O levantamento da APAS – Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mostra que os ovos tiveram queda de 6,13% no mês, enquanto as frutas recuaram 1,19%.

No acumulado em 12 meses, o comportamento também indica acomodação, com retração de 2,41% nos preços dos ovos e de 1,94% nas frutas. Ambos tiveram papel relevante dentro da categoria de produtos in natura, que registra queda de 3,84% no período.

Esse cenário favorece o consumidor que busca equilibrar o orçamento sem renunciar a uma alimentação mais nutritiva, especialmente em itens presentes no dia a dia e frequentemente indicados em dietas.

Ovos e quaresma

Também colabora para quem costuma fazer jejum de carne durante a Quaresma e busca substituí-la por outras fontes proteicas, como os ovos.

“Os preços ainda devem variar nos próximos meses, principalmente por causa da época do ano, do clima e de como anda a produção dos alimentos”, afirma Acácio Maciel, diretor regional da APAS em Campinas.

