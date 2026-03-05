Ocorrências entre a quarta e esta quinta-feira (dias 4 e 5) foram atendidas pela Polícia Militar

Equipes da Polícia Militar registraram ocorrências entre quarta-feira (4) e a madrugada desta quinta-feira (5) nas cidades de Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré, resultando em prisões por tráfico de drogas, violência doméstica, porte ilegal de munições, danos a patrimônio e captura de procurado pela Justiça.

Tráfico e munições apreendidas

Na manhã de quarta-feira, integrantes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) foram até a Rua Roseno Pereira, no Jardim Estefânia, em Hortolândia, após denúncia anônima e informações do Disque-Denúncia sobre tráfico de drogas em uma residência abandonada.

No local, um suspeito que estava em frente ao imóvel correu para dentro da casa ao perceber a aproximação da viatura, mas foi abordado após breve acompanhamento a pé. Durante vistoria nas imediações, os policiais localizaram duas munições calibre .38 e uma munição calibre 9 mm.

Questionado, o homem admitiu que realizava tráfico de drogas no local e indicou onde havia dispensado os entorpecentes durante a fuga. No ponto informado foram apreendidos 34 gramas de cocaína, 52 gramas de maconha, 1 grama de crack e 14 gramas de “dry”. O suspeito foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Suspeito é preso com entorpecentes

Já na tarde de quarta-feira, durante patrulhamento na Rua Maria Aparecida Nascimento, no Jardim Cidade Nova, em Sumaré, policiais militares avistaram um homem com uma bolsa em um ponto conhecido pelo comércio de drogas.

Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou fugir e jogou a bolsa no chão, mas foi detido em seguida. Durante a abordagem, foram encontrados dois microtubos de maconha e dinheiro em espécie.

Na bolsa dispensada, os policiais localizaram 284 gramas de maconha, 8 gramas de cocaína, R$ 112 em dinheiro e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. O indivíduo foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.

Homem detido por violência doméstica

Também em Sumaré, durante a tarde de quarta-feira, PMs foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Maria Adelina Giometti França, no bairro João de Vasconcelos.

Segundo relato da vítima, de 42 anos, seu ex-companheiro, de 28, estava agressivo e tentava agredi-la com uma barra de madeira, além de ameaçar vizinhos. De acordo com a PM, o homem apresentava comportamento alterado e aparentemente estava sob efeito de álcool e entorpecentes.

Ele foi detido pela equipe e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.

Procurado por furto é capturado

Já na madrugada desta quinta-feira, durante patrulhamento na Rua Dercides Érnica, no Jardim Adelaide, em Hortolândia, policiais militares abordaram um homem em atitude suspeita.

Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal, porém, após consulta, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra ele por furto, crime previsto no artigo 155 do Código Penal. O indivíduo foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Desobedece e danifica carro da PM

Por fim, também nesta madrugada, uma equipe da PM foi chamada para atendimento de ocorrência de desinteligência na Rodovia Rodolfo Kivitz, no Jardim Marajoara, em Nova Odessa.

No local, o solicitante relatou desentendimento com um indivíduo que se encontrava em seu apartamento, informando que ele apresentava comportamento alterado e possível uso de entorpecentes. Orientado a deixar o local, o indivíduo solicitou atendimento médico, sendo acionada uma ambulância.

No entanto, ao perceber a chegada do socorro, evadiu-se correndo, sendo acompanhado e detido pela equipe policial. Durante a condução, o indivíduo apresentou comportamento agressivo, proferindo acusações infundadas contra os policiais e danificando o vidro lateral da viatura com chutes.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o indivíduo permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.