O mundo do rock está de luto. Faleceu aos 76 anos Ozzy Osbourne, cantor britânico que marcou gerações como vocalista da lendária banda Black Sabbath.

John Michael Osbourne, nascido em Birmingham, na Inglaterra, ficou mundialmente conhecido como o “Príncipe das Trevas”. Ao lado do Black Sabbath, foi responsável por revolucionar o rock pesado nas décadas de 1970 e 1980, criando as bases do que viria a ser o heavy metal.

Com sua voz inconfundível, presença de palco visceral e um estilo único, Ozzy conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. De uma infância simples em uma cidade industrial inglesa, ele se tornou um dos maiores nomes da história da música.

Sua carreira solo também foi marcada por grandes sucessos e momentos polêmicos, sempre cercados por muita energia e autenticidade.

Ozzy Osbourne e legado

Ozzy deixa um legado eterno no rock e milhões de admiradores que hoje se despedem de uma verdadeira lenda.

