O Palmeiras não aguentou a força do Chelsea e foi derrota na noite desta sexta-feira. O Verdão perdeu de 2 a 1 e tomou um gol logo no começo da partida. Agora o alviverde volta pra casa para a disputa do Brasileirão e da Libertadores.

Palmer abri o placar para o time inglês aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu a bola na entrada da grande área deslocou dois zagueiros e bateu de perna esquerda no canto do goleiro Weverton.

Palmeiras na pressão chega ao empate

Na volta para o segundo tempo e Palmeiras subiu a pressão e logo aos 7′ já empatava com belíssimo gol da joia Estevão. Ele recebeu na área e fuzilou para o gol, sem chances para o goleiro.

Depois do gol de empate, o Verdão seguiu na pressão, mas não conseguiu virar o placar. Aos 37′, o francês Gusto chutou dentro da área, a bola desviou na zaga e matou as chances de defesa do goleiro Wéverton.

O Verdão tentou o empate com o meia Paulinho, mas não conseguiu e ficou pelo caminho.

