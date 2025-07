Banco de Sangue do HM de Americana realiza plantão neste sábado

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realiza neste sábado, dia 5, um plantão especial para reforçar os estoques de todos os tipos sanguíneos. A coleta será realizada das 7h às 11h.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados pelo responsável legal), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. É preciso apresentar documento oficial com foto e estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação.

Critérios para doação:

– Não estar em jejum

– Estar em boas condições de saúde

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores

– Não fumar duas horas antes da doação

– Ter entre 16 e 69 anos (com autorização do responsável, no caso de menores de idade)

– Para quem tem entre 50 e 69 anos, é necessário já ter doado anteriormente

– Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação

Regularmente, o Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Não é necessário agendamento.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP