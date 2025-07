Alunas concluem curso gratuito de Bordado Livre oferecido pelo Cuca

As alunas do curso gratuito de Bordado Livre oferecido pelo Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) concluíram as atividades na última segunda-feira (30).

A capacitação integra o Programa Futuro Certo, desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, com foco na qualificação profissional e no estímulo à inserção no mercado de trabalho, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Essas aulas são muito importantes para diversificar o trabalho que muitas delas já realizam. Uma pessoa que já sabe costurar pode agregar valor às suas peças por meio dessa técnica de bordado, valorizando o seu trabalho e o seu produto”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Voluntária

Ministrado pela professora voluntária Giovana Maria Bionde Salgado, o curso teve duração de 17 semanas e contou com 20 alunas. Entre os conteúdos abordados, estavam técnicas de bordado livre básico, pintura de agulha e bainha aberta. “Nosso foco foi ensinar que o bordado pode ser feito com o material disponível no dia a dia. Além da linha de bordado, utilizamos linha de costura e linha de meada”, explicou a professora.

A aluna Magali Pittoli elogiou a iniciativa e ressaltou o impacto positivo do artesanato. “Muitas meninas que fizeram o curso já vendem seus produtos. Mas a questão vai além do aspecto econômico. As aulas são relaxantes e trazem muita satisfação na confecção dos trabalhos. Acho que o curso tem que continuar e formar novas turmas”, afirmou.

