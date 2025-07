Seychelles conquista as principais categorias no World Travel Awards 2025

Seychelles mais uma vez solidificou seu status como um destino de viagem global de primeira linha, conquistando três títulos de prestígio no World Travel Awards 2025.

Na brilhante Cerimônia de Gala da África e Oceano Índico, realizada no Johari Rotana em Dar es Salaam, Tanzânia, o arquipélago foi homenageado como:

– Principal destino de cruzeiros do Oceano Índico em 2025

– Principal destino de mergulho do Oceano Índico em 2025

– Principal destino de lua de mel do Oceano Índico em 2025

Seus parceiros locais também foram homenageados nas seguintes categorias:

– O melhor resort para lua de mel do Oceano Índico em 2025: North Island, Seychelles

– Hotel Líder em Conferências do Oceano Índico 2025: Eden Bleu Hotel, Seychelles

– O principal resort verde do Oceano Índico em 2025: Constance Ephelia, Seychelles

Essas honrarias destacam o compromisso de Seychelles com a excelência em todas as facetas de sua oferta turística, desde sua excepcional biodiversidade marinha e luxuosos retiros românticos até seu perfil crescente como um destino de cruzeiros de classe mundial.

Eles também servem como reconhecimento dos esforços incansáveis do Tourism Seychelles e de seus parceiros nos setores público e privado. No último ano, o destino participou ativamente de vários roadshows internacionais, feiras comerciais e campanhas de marketing, apresentando Seychelles ao mundo de forma consistente.

A nação também abriu suas portas para o mundo, organizando uma série de viagens exclusivas de familiarização, passeios de imprensa e apresentações culturais – convidando profissionais de turismo e mídia internacionais a mergulharem no estilo de vida das Seychelles. Essas iniciativas permitiram que Seychelles demonstrasse sua autenticidade, sustentabilidade e compromisso com a excelência em hospitalidade.

Sherin Francis, Secretária Principal do Departamento de Turismo, expressou sua gratidão pelo reconhecimento:

“Esses prêmios são uma indicação clara do esforço coletivo de nossa equipe e dos operadores do setor de turismo, desde nossos operadores de mergulho e de cruzeiros até os guias e hoteleiros, que trabalham duro todos os dias para manter Seychelles no mapa e garantir que nossos hóspedes tenham a experiência mais memorável. É o trabalho árduo, o orgulho e a paixão por nossas ilhas que fazem de Seychelles uma experiência inesquecível para nossos visitantes. De fato, estamos profundamente honrados em receber esse reconhecimento.”

Agora em seu 32º ano, o World Travel Awards é amplamente considerado um prêmio de prestígio no setor global de viagens e turismo, com votos de profissionais, da mídia e do público viajante em todo o mundo.

Com esses últimos prêmios, Seychelles reafirma seu lugar não apenas como a bela jóia do Oceano Índico, mas também como um dos destinos mais românticos e versáteis do mundo.

“Seychelles: Soul of the Ocean”

“Seychelles: Soul of the Ocean” é a nova série documental que revela a essência do arquipélago africano pelos olhos de quem vive o cotidiano das ilhas e constroi sua identidade todos os dias. Produzido com a Tourism Seychelles, o documentário propõe uma imersão sensível na cultura, história e natureza do destino.

