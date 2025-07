O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta sexta-feira (4) em seu Gabinete o gerente Regional de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Sumaré do Sesi, Guilherme Castilho Sábio, e a gerente Administrativa e Financeira, Marisa Márcia Lulio. Em visita acompanhada também pela secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, e pela Chefe de Gabinete, Patrícia Marques de Martino, foi assinado o termo de doação de 30 mil livros que serão destinados à Rede Municipal de Ensino.

Por meio do programa “Para Ler e Crescer”, três títulos, com curadoria Sesi-SP Editora e áreas de Cultura e Educação do Sesi-SP, foram selecionados e serão disponibilizados ao Município já neste segundo semestre. Os exemplares serão utilizados pelos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

“Esta é uma ação de extrema importância para as nossas crianças! Em meio ao mundo tecnológico, vamos incentivando o contato com os livros físicos. É nestas páginas que as histórias são contadas e ficam pra sempre na mente deles. Nosso agradecimento ao Guilherme, Marisa e todo o time do Sesi, um grande parceiro da Prefeitura em diversos programas – agora mais este, relacionado à leitura”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.