O vereador Pastor Miguel (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o tratamento direcionado aos pacientes da ala de psiquiatria do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Segundo o parlamentar, familiares de pacientes que estão internados na unidade reclamaram do atendimento, especialmente de cuidados com higiene, alimentação e medicação pela equipe de enfermagem “As fraldas não estão sendo trocadas adequadamente, expondo os pacientes a situações de risco. Há reclamações também de que as refeições não estariam sendo fornecidas ou supervisionadas pela equipe, comprometendo a nutrição dos pacientes”, afirma Pastor Miguel.

No documento, o vereador questiona quais são as atribuições da equipe de enfermagem que atende no hospital e se a prefeitura tem conhecimento das reclamações. Pastor Miguel também pergunta sobre os protocolos e rotinas definidos para a garantia do atendimento humanizado dos pacientes, além quais ações estão sendo tomadas para apurar as denúncias e corrigir eventuais falhas.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1º). Foi aprovado e encaminhado à prefeitura para resposta.

