Instalados novos semáforos no acesso à região da Praia dos Namorados

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), instalou um novo conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Comendador Thomaz Fortunato com as ruas Adalberto Panzan e Doutor Sahid Maluf, na Chácara Letônia, região da Praia dos Namorados.

Os equipamentos devem começar a operar na próxima semana e têm como objetivo garantir mais segurança a motoristas e pedestres, além de contribuir para a organização do fluxo de trânsito no local. A implantação do conjunto semafórico teve investimento aproximado de R$ 70 mil, provenientes de recursos próprios da administração.

“Esse é um ponto de grande movimentação e que já demandava uma intervenção para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito. Com a instalação dos novos semáforos, vamos organizar melhor o fluxo de veículos e garantir mais proteção aos motoristas e pedestres”, destacou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Asfalto

Nesta segunda-feira (30), equipes da Sosu iniciaram melhorias no asfalto do cruzamento, que devem ser concluídas nesta terça-feira (1º) para que o local receba a nova sinalização de solo.

“Estamos realizando um conjunto de intervenções que são fundamentais para dar melhores condições de tráfego para quem passa diariamente por esse cruzamento. Temos trabalhado de forma integrada para melhorar a infraestrutura viária e oferecer mais segurança e conforto à população americanense”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Vereador

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) acompanhou na segunda-feira (30) os trabalhos de implantação de sinalização semafórica e aplicação de massa asfáltica na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, via de ligação entre bairros na região da Praia dos Namorados.

De acordo com o parlamentar, a região é marcada por trânsito intenso, especialmente nos horários de pico, sendo rota de passagem de grande parte da população do Pós-Anhanguera. A implantação de nova sinalização semafórica visa organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança nos cruzamentos. Já a aplicação de massa asfáltica melhora as condições da via, promovendo conforto e segurança para motoristas e pedestres.

“É importante garantir que os recursos públicos sejam bem aplicados e que os serviços realmente cheguem até quem precisa. A Comendador Thomaz Fortunato é uma avenida de grande circulação e essas melhorias vão beneficiar diretamente quem passa por aqui todos os dias. Eu mesmo já havia solicitado estudos técnicos para melhorar o fluxo nessa região, especialmente nos horários de pico, quando muitos moradores do Pós-Anhanguera enfrentam dificuldades”, afirmou Dr. Rovina.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP