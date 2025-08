O Palmeiras chegou a estar perdendo por 2 a 0 e foi atrás do empate na noite deste domingo contra o Vitória na Bahia.

O Vitória aproveitou que o Verdão foi pra campo com time reserva de olho no confronto com o Corinthians que acontece na quarta-feira e colocou pressão desde o começo.

O volume de jogo deu resultado aos 33′ do primeiro tempo, com Renato Kayzer abrindo o placar. O time baiano veio com força no segundo tempo e ampliou a vantagem com um golaço de Erick, que cortou Piquerez e anotou o 2 a 0.

Quando parecia que o jogo caminhava para uma vitória fácil dos baianos, pênalti colocou o Palmeiras de volta ao jogo. Aos 24′ Piquerez foi para a cobrança e reduziu o placar.

Mas foi Flaco Lopez o herói alviverde. Aos 42′, ele anotou o gol que salvou a viagem do alviverde.

Palmeiras tem decisão na quarta

A torcida do Palmeiras espera a virada contra o arquirrival Corinthians na próxima quarta-feira. O Verdão recebe o alvinegro no Allianz e precisa vencer para levar a partida para os pênaltis. Se fizer vantagem maior que 1 gol, daí avança direta para as quartas-de-final da competição.

