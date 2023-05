Palmeiras empata em casa com RedBull (1-1)

Depois de 2 goleadas, o Palmeiras empatou em casa este

sábado com o RedBull Bragantino em 1 a 1. O Verdão segue em segundo lugar na competição e pode ver o líder Botafogo se afastar ainda nesta rodada.

EMPATE PEGADO ENTRE PALMEIRAS E RED BULL BRAGANTINO NO BRASILEIRÃO! Artur fez jus à lei do ex e abriu o placar para o Palmeiras. O Red Bull Bragantino não desanimou e, com um golaço de Juninho Capixaba, empatou o jogo no Allianz pelo #Brasileirão2023.

Abertura da 2ª fase da 1ª divisão marcam a rodada do Futebol Amador de Santa Bárbara

LEIA: Santa Bárbara selecionada pro projeto SP Olímpico

A rodada deste sábado (13) do Campeonato Barbarense de Futebol Amador marca a abertura da 2ª fase da 1ª divisão e apontará os demais classificados às quartas de final da 2ª divisão. A Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), promove os jogos deste fim de semana nos campos do Mirzinho, do Pérola, do Laudissi e do Centro Social Urbano. Confira:

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

13h45 – Guarani x Bélgica (2ª divisão)

15h45 – Esmeralda x Milionários (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

15h45 – São Fernando x Grêmio Orquídea (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “José Aparecido Rocha”, no Laudissi

15h45 – PSV Zabani x Real Ferroviário (1ª divisão)

No Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos”, no Centro Social Urbano

13h45 – Areião Revolução x Unidos Europa (2ª divisão)

15h45 – Lado Leste x Holanda (1ª divisão)

Grupos da 2ª fase da 1ª divisão

Grupo C – Lado Leste, PSV Zabani, Real Ferroviário e Holanda

Grupo D – Esmeralda, São Fernando, Grêmio Orquídeas e Milionários

Classificação da 2ª divisão

Grupo D

1º – Bélgica e Guarani – 3 pontos

3º – Coritiba – Nenhum ponto

Grupo E

1º – Biriguis – 6 pontos

2º – Unidos do Europa e Areião | Revolução – Nenhum ponto

Grupo F

1º – Chapecoense e Amigos, Futebol e Resenha – 3 pontos

3º – Paysandu – Nenhum ponto

Grupo G

1º – Roma e Vila Rica | Nordestinos – 3 pontos

3º – S.E. Vale – Nenhum ponto

