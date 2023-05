Constelação Cruzeiro do Sul é destaque no OMA

Começou a melhor temporada para visualizar as constelações austrais no Observatório Municipal de Americana (OMA), aberto para visitas públicas às quartas e sextas-feiras, em grupos alternados, a partir das 19h. O Cruzeiro do Sul e o aglomerado “Caixa de Jóias” estão entre os astros a serem vistos pelos instrumentos do OMA. A visitação é gratuita e os interessados devem agendar a atividade pelo telefone (19) 3408-4800.

A época é propícia para a visualização de estrelas múltiplas, sistemas binários, nebulosas e aglomerados estelares, uma vez que a Lua encontra-se na fase Minguante e, nesses dias, irá nascer sempre após às 22h, o que significa um céu mais escuro e consequentemente melhor para a atividade. Segundo o astrônomo responsável pelo espaço, Carlos H. A. Andrade, a visão do aglomerado “Caixa de Jóias”, por exemplo, distante cerca de 6400 anos-luz, costuma provocar efusivas exclamações.”.

LEIA TAMBÉM: Alunos do Instituto Jr Dias visitam circo Khronos

“Além das observações ao telescópio, os visitantes receberão uma agradável explanação a céu aberto sobre aquela que é considerada a constelação símbolo do Brasil: o Cruzeiro do Sul. Na ocasião, será explicado como ela foi amplamente utilizada durante o importante período conhecido como ‘Expansão Marítima’, ocorrido no século XV, bem como o porquê de sua importância histórica até os dias atuais.”, informou Andrade.

A Secretaria de Cultura e Turismo informa que, em caso de tempo nublado ou chuva, a agenda é cancelada e é necessária a marcação de uma nova data. Além disso, é importante ressaltar que crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula do OMA por questões de segurança e têm acesso ao terraço na companhia de um adulto.

O acesso ao Observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento