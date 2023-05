pela segunda divisão do Campeonato Paulista e se complicou na tabela. O Tigre segue sem perder e sem ganhar na competição. São 4 jogos e 4 empates até agora. Dessa vez o adversário foi o Colorado de Caieiras.

LEIA: Santa Bárbara selecionada pro projeto SP Olímpico

No Dia das Mães, as duas instituições são excelentes opções de passeio para toda a família; Museu do Futebol tem nova mostra temporária, a Rainhas de Copas, e Museu da Língua Portuguesa destaca a diversidade de nosso idioma nas experiências de sua exposição principal

O Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa, ambas instituições da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, vão oferecer entrada gratuita para todos os públicos no domingo, dia 14 de maio. Com isso, tornam-se, no Dia das Mães, passeios imperdíveis para toda a família, que poderá ver a nova mostra temporária do Museu do Futebol, a Rainhas de Copas, e também notar a diversidade e riqueza de nosso idioma na exposição principal do Museu da Língua Portuguesa.

Vale lembrar que, no caso do Museu da Língua Portuguesa, a gratuidade também ocorre no sábado.

No Museu do Futebol, um dos destaques é a mostra temporária Rainhas de Copas. Aberta em 28 de abril, esta exposição apresenta o desenvolvimento do futebol feminino ao longo das edições da Copa do Mundo de mulheres – a primeira aconteceu somente em 1991, 61 anos depois da versão inaugural da Copa para os homens.

Com curadoria de Aira Bonfim, Juliana Cabral, Lu Castro e Silvana Goellner, a exposição apresenta fotografias e depoimentos de atletas que fizeram parte desta história. Há ainda dados que revelam as conquistas individuais e coletivas de jogadoras brasileiras responsáveis pelo reconhecimento que o futebol feminino tem na atualidade. Quem visitar o Museu do Futebol ainda pode passear pela exposição principal, que apresenta um histórico do esporte mais popular do Brasil.

Já no Museu da Língua Portuguesa, os visitantes têm acesso à exposição principal, onde, por meio de experiências como O Português do Brasil e Palavras Cruzadas, a diversidade e a riqueza do nosso idioma que é falado nas ruas, na televisão e no cinema, por exemplo, são enaltecidas. Um dos espaços imperdíveis é a Praça da Língua, uma espécie de planetário das palavras, onde trechos de textos da literatura portuguesa são projetados no teto e declamados por personalidades como Maria Bethânia e Zélia Duncan.

Uma outra dica é uma visita ao terraço do Museu da Língua Portuguesa, espaço aberto após a reinauguração da instituição, em julho de 2021. Um lugar ideal para registrar uma foto com toda a família, tendo a torre do relógio da Estação da Luz ao fundo.

Caso o visitante queira fazer um tour especial com os educadores do Museu, há duas opções de horários, tanto no sábado quanto no domingo: às 10h e às 13h, acontece uma visita mediada pela exposição principal; e às 11h e às 15h, é a vez de um passeio pelo histórico prédio da Estação da Luz. Os grupos, de até 15 pessoas, são formados por ordem de chegada, perto da bilheteria do pátio A.

Por fim, vale ainda passar pelo Flor Cafe, localizado no térreo do Museu da Língua Portuguesa. Lá dentro, há uma loja com uma série de objetos à venda, como canecas, camisetas, blocos de anotação e lápis, com o logotipo do Museu.

SERVIÇO

Museu do Futebol

Exposição temporária Rainhas de Copas

Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Crianças até 7 anos não pagam

Grátis às terças-feiras

Grátis no dia 14 de maio (Dia das Mães)

Garanta o ingresso pela internet:

Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,08 por três horas

SERVIÇO

Museu da Língua Portuguesa

Exposição principal

Praça da Luz, s/nº – Luz – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis nos domingos de maio

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68203