Tava com R$ 3 mil e 1kg de maconha

Uma homem que estava com maconha e R$ 3 mil em dinheiro

foi detido em ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Americana (Gama). O homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas (ele tinha consigo 1 kg de maconha e cerca de R$ 3 mil em dinheiro).

A ação foi no Parque da Liberdade, na noite desta sexta-feira (12). Após uma denúncia, a equipe da Romu seguiu para a Praça Arlindo Rocha Filho, onde o rapaz foi abordado.

Em um primeiro momento, foram encontrados com ele R$ 400. De acordo com a Gama, o homem foi questionado sobre o tráfico e admitiu que guardava drogas na residência onde mora.

Com o apoio de outras equipes, os agentes seguiram para o imóvel, na Rua Serra do Caparaó. No local, foram apreendidas 207 porções de maconha e pouco mais de R$ 2.550. O detido foi encaminhado à delegacia e permaneceu preso.

