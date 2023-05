Gretchen, 63, detona ex-marido que morreu: “Lei do retorno”

A cantora Gretchen, de 63 anos de idade, acabou surpreendendo seus

milhares de seguidores, nesta última sexta-feira, 12 de maio, ao fazer uma publicação mais do que inusitada, após a notícia da morte do seu ex-marido vir à tona nas redes sociais.

Dessa forma, após a morte de Carlos Marques viralizar nas redes sociais, Gretchen usou o feed do Instagram para compartilhar uma mensagem ‘enigmática’ sobre a ‘lei do retorno’. No entanto, a postagem da beldade acabou chocando os fãs e, muitos, se questionaram se a publicação é sobre a morte do ex-marido.

“A lei do retorno é implacável. Por isso hoje me preocupo mais com as minhas ações do que com as atitudes dos outros. Cada qual sabe de si“, publicou ela, citando uma frase de Walcyr Carrasco. Em suma, nos comentários uma internauta questionou: “É sobre a morte do ex?“, quis saber. “Indireta pq o ex morreu? Essa e a lei do retorno?“, questionou mais um.

Outro, ainda, escreveu: “O ex marido morre, e a mulher posta isso??!! Eu hein!“, disparou. “Me preocupo as vezes com essa questão de “lei do retorno”. Soa como estamos desejando mal a quem nós fez mal…. será que isso é bom? …prefiro acreditar na lei de Deus…ele sabe de tudo. O que é melhor para cada pessoa, se está nas mãos dele está tudo bem…sem desejar o mal“, declarou outra.

Influencer brasileira, Yanna Thais diz que se arrepende de não ter posado nua

A influencer brasileira que atualmente é estrela de campanhas na França, Yanna Thais, abriu o jogo sobre carreira e propostas de trabalho durante entrevista ao podcast Fama Pop. Depois de falar sobre o convite para o reality show ‘The Circle’, da Netflix, ela contou que se arrependeu de não ter posado nua para a revista Playboy. Segundo ela, a publicação ofereceu um cachê de R$ 75 mil na época.

“Eu tinha um perfil totalmente diferente e a revista viu um potencial de vendas. Eu era sexy, mas tinha que ser muito magrinha, eu já tinha um perfil mais grandona”, lembra ela. “Conversei sobre as fotos e o cachê, mas achei que não era o momento. Pensei que poderia fechar portas na TV e sofrer preconceito. Hoje me arrependo muito. Não só pela grana, mas pela chance de me tornar uma sex symbol no Brasil”.

Na época do convite, em 2016, Yanna lembra que outras revistas masculinas já nem pagavam mais cachês para as modelos por conta dos conteúdos vazados na internet. “Era a chance de posar nua e ganhar bem, mas deixei a oportunidade passar. Nem se falava em OnlyFans e plataformas adultas, fiquei preocupada com a repercussão negativa de um ensaio nu. Hoje é natural, normal, mas na época ainda era um tabu para mim. Foi um dinheiro perdido”.

Em nova fase na carreira, Yanna está mais aberta ao mercado sensual. Tanto que não descarta posar nua para alguma revista masculina, mesmo sem cachê. “Posaria pelo status, pelo glamour e pela experiência mesmo. Quem sabe amanhã ou depois não me lanço nessas plataformas. Acho que no fundo, mexe com o ego, até mais do que a questão da grana”.

