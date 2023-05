Silvia Abravanel revela porque Silvio Santos não voltou mais ao SBT

Nesta última sexta-feira (05/05), Silvia Abravanel, 52 anos, concedeu uma entrevista a “Jovem Pan”, e foi sincera ao revelar o porquê de seu pai, Silvio Santos, não aparecer mais na televisão. Vale lembrar que, desde 2021, é Patricia Abravanel quem substitui o veterano de 92 anos aos domingos, no SBT.

Silvia espantou os boatos de que o pai estaria doente: “O Silvio faz o que quer, na hora que quer. Já cancelamos o programa algumas vezes. Eu só estou ali para obedecer, sou só uma funcionária“, disparou ela logo a princípio, no bate-papo com o “Morning Show”.”Ele é uma incógnita. Às vezes diz: ‘Hoje vou gravar’. Ele prepara tudo, se arruma, e não vai. Ele é o dono, pode falar ‘não’ uma hora antes de entrar no ar, ele pode fazer o que ele quiser“, completou a apresentadora do “Sábado Animado”.

Silvio terá sucessor?

Posteriormente, a filha número 2 de Silvio também negou que o SBT esteja estudando alguém para substituir o dono do baú. E comentou: “Silvio, Xux4, Ayrton Senna , Pelé , Roberto Carlos, Hebe , vários outros, não têm sucessores. Tem pessoas que conseguiram aprender alguma coisa com eles, mas sucessores não, são pessoas únicas. Vieram com um chip diferente“, brincou.

Rivalidade entre irmãs

Silvia também disse ter se surpreendido com os rumores de que ela e as irmãs teriam criado uma rivalidade para ocupar lugares de poder na empresa do pai: “Cada uma de nós tem o nosso espaço lá dentro.“, garantiu. “Eu me achei com o infantil. A Patricia, no adulto, no auditório. A Rebeca se achou ali num programa mais tranquilo. A Renata, a Cíntia e Daniela, mais administrativo. Cada uma trilhou seu próprio caminho, e ele deixou a gente muito livre. Não teve competição.“, esclareceu por fim.

DJ Elis Nebsniak em reality sensual se assume ninfomaníaca



Ex-professora demitida por fotos de biquíni nas suas redes sociais, Elis Nebsniak estará na sexta temporada do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido pela revista Sexy. DJ e Musa do OnlyFans, ela está acostumada a fazer nudes e estará na capa da publicação de junho. Nos bastidores de um novo ensaio, ela fez revelações picantes e entregou o vício por sexo.

“Sou ninfomaníaca mesmo, preciso todo dia”, assume a modelo. “Tenho essa compulsão por sexo, mas é uma coisa saudável, aprendi a lidar com isso sem prejudicar minha vida. Acho até que os homens têm medo de mim porque sou de muita atitude. E eu quero trazer isso para o ensaio da revista. Faço meus vídeos e fotos com tesão e atitude. E garanto: será o ensaio mais ousado do ano da revista Sexy”.

Para a ‘pimentinha’, além da beleza das fotos, é importante ter atitude ao ser clicada, deixando as frescuras de lado. “Nada de mimimi, cansei de ver revistas onde as modelos não mostram tudo, parecem que estão ali obrigadas, sabe? Desde o início minha ideia não era fazer um ensaio artístico, mas um ensaio mais sexual, mais agressivo e explícito, que mexe com os homens de verdade”, garante.

Entre um clique e outro, Elis ainda falou das intimidades, disse que já fez ménage com o ex-BBB Kleber Bambam, vive um trisal com o marido e um personal trainer de São Paulo, e já realizou todas as suas fantasias, incluindo na praia e no avião. “Gosto do proibido, de ser observada. O ensaio da Sexy vai trazer um pouco disso. E nas minhas plataformas adultas tem isso também, essa coisa de mostrar em público e de flagras bem indiscretos”.

