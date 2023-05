Caso do ataque Pitbull. Tutores notificados

Os tutores responsáveis pelo cão da raça pitbull no caso que atacou e feriu

gravemente um menino de 10 anos na noite da última sexta-feira (05/04/2023), na Rua Cuiabá, no Jardim São Jorge, foram notificados nessa segunda-feira (08/05), pelo Setor de Zoonoses da Prefeitura de Nova Odessa, com base na Lei Estadual nº 11.531/2003 e na Lei Municipal nº 3.206/2018 (artigos 10, 11, 35 e 36), por terem permitido que o cão saísse à rua sem tutor, focinheira e guia.

Dependendo do que for apurado no processo administrativo aberto hoje por Zoonoses, eles podem ser autuados com base também na Lei Municipal nº 3.206/2018.

A criança brincava na rua com colegas quando foi atacada pelo animal. Ela foi atendida inicialmente no Pronto Socorro do Hospital Municipal de Nova Odessa, estabilizada e transferida na mesma noite para o HES (Hospital Estadual de Sumaré), onde foi operada e transferida novamente para o HC (Hospital das Clínicas da Unicamp). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o menino está fora de perigo.

O caso foi atendido pela Polícia Militar, Defesa Civil Municipal e bombeiros civis voluntários da cidade. Os responsáveis pelo animal são vizinhos da família da vítima. Foram os próprios familiares do garoto que conseguiram retirar cão de cima do garoto, com a ajuda de populares. Ele apresentava ferimentos severos no rosto e cabeça, bem como pés e mãos.

O cão foi trancado pelos populares em um quintal e chegou a ser capturado e socorrido pela Defesa Civil para uma clínica veterinária local, mas não resistiu e morreu em virtude dos ferimentos sofridos quando vizinhos e parentes lutaram para desvencilhar a criança do animal. O corpo do cachorro vai passar por necrópsia pela equipe do Setor de Zoonoses.

A Administração Municipal lamenta profundamente o ocorrido e presta apoio à família do garoto. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha situação do menino desde final da noite de sexta-feira.

Consulte a lei estadual em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2003/lei-11531-11.11.2003.html.

Consulta a lei municipal em http://www.camaranovaodessa.lawsystem.com.br/paginas/lei.php?id=3347.