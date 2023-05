A 14ª sessão ordinária da Câmara de Sumaré, que ocorre nesta

terça (9), conta com a discussão de sete itens, sendo quatro projetos de lei e três emendas. Os vereadores se reúnem a partir das 15h, no plenário José Maria Matosinho, e as votações poderão ser acompanhadas pela população de forma presencial ou por meio do canal da Casa no YouTube (youtube.com/camarasumare).

Na pauta, estão o PL nº 100/2023, de autoria dos vereadores Ney do Gás (Cidadania) e Rudinei Lobo (PL), que institui o uso obrigatório de crachá de identificação funcional e dá outras providências; além de suas respectivas emendas, protocoladas pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania) e pelo próprio autor, Ney do Gás.

A Ordem do Dia segue com a discussão do PL nº 263/2021, do vereador Alan Leal (Patriota), que institui no município de Sumaré o Plano de Atenção aos Animais Domésticos em Situação de Abandono; e PL nº 272/2022, de autoria do vereador Rudinei Lobo, que dispõe sobre a criação do Bilhete Único no sistema de transporte coletivo da cidade e autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios com o Governo do Estado de São Paulo e os municípios da Região Metropolitana de Campinas, a fim de implantá-lo.

Por fim, será votado o PL nº 23/2023, protocolado pelo vereador Willian Souza (PT), que proíbe a compra, venda, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas nas unidades escolares e em qualquer dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Sumaré. A proposta retorna à pauta após pedido de vista do próprio autor.

