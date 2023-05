Chico Sardelli anuncia ação “mega recape” para 49 ruas; veja quais

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta segunda-feira (8) o investimento de R$ 26.662.387,73 em obras de recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade. A abertura do processo licitatório para contratação de empresa para execução das melhorias na infraestrutura urbana será publicada no Diário Oficial nos próximos dias. O vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves e a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno também participaram do anúncio.

Com recursos próprios, entre eles, os provenientes da arrecadação de multas de trânsito, a Prefeitura de Americana vai revitalizar 49 vias, totalizando 232 mil metros quadrados de recape das ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro.[

“Esse é o maior investimento em recapeamento com recursos da prefeitura. Sabemos da necessidade em melhorar a pavimentação de Americana e vamos seguir investindo também em recapeamento. As ruas e avenidas em bom estado proporcionam, além das melhores condições de tráfego, a segurança dos motoristas e pedestres”, ressaltou o prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a importância e a luta por mais investimentos em recape. “Temos buscado diariamente verbas para o município e a recuperação da pavimentação está entre nossas prioridades. Não vamos medir esforços para mais conquistas para Americana”, disse.

Depois da conclusão do processo licitatório, o prefeito Chico Sardelli assinará o contrato com a empresa vencedora e emitirá a ordem de serviço para o início dos trabalhos. O prazo de execução é de 12 meses.

“Realizamos um levantamento de quais ruas e avenidas estão em piores condições e priorizamos pela necessidade de cada uma delas. O prefeito Chico e o vice-prefeito Odir estão determinados em melhorar a malha viária de Americana”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Brochi, também participou do anúncio, ao lado dos vereadores Lucas Leoncine, Silvio dourado, Leco soares, Nathália Camargo e Fernando da Farmácia; dos secretários Diego Guidolin (Planejamento) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação); e dos secretários adjuntos Thiago Guimarães (Gestão de Convênios), Pedro Peol (Governo) e Marcelo Giongo (Transportes e Sistema Viário).

Confira as vias que serão recapeadas:

– Rua Luiz de Nardo, entre R. Paolo Dell Agnese até Rua Cândido Bertini – Rua Humberto Casagrande, entre Rua Joaquim Rocha Júnior até Rua Eduardo Michel – Rua Felício Seleghini, entre a Rua Joaquim Rocha Júnior até a Av. Oswaldo Bueno Quirino – Rua João Santarosa, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito (2 lados) – Rua Antônio Altarujo – Rua Antônio Luchesi, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito – Rua César Casati, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito – Rua Marco Campari, entre Rua São Vito e Rua Paolo Dell Agnese – Rua Luiz Cia, entre Rua São Vito e Rua Paolo Dell Agnese – Rua Antônio Meneghel, entre Rua Paolo Dell Agnese até Rua São Vito (dois lados) – Rua Antônio Nunes, entre Rua Manoel Jose do Nascimento até Rua José Valentin Casati – Rua João Missio, entre Rua Benedito Otavio de Campos até Rua Dionisio Rodrigues da Silva – Rua Luiz Possenti, entre Rua Benedito Otavio de Campos e Rua José Valentim Casatti – Rua Onório Cardoso, entre Rua Antônio Nunes e Rua Italo Boschiero – Avenida Campos de Jordão (dois lados), entre a Av. Cillos e Rua Rio Claro – Rua Mirassol, entre Avenida Cillos e Rua Diadema – Rua Lorena, entre Avenida Cillos e Rua Diadema – Rua Santos, entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro – Rua Campinas, entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro – Rua das Açucenas, entre Avenida Campos até a Rua das Petúnias – Rua Diadema, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas – Rua Guarujá, entre Avenida Campos do Jordão e Rua Pacaembu – Rua Jundiaí, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas – Rua Itapetininga, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas – Avenida Lirio Corrêa, entre Rua São Sebastião e Avenida do Compositor – Rua Diogo de Faria, entre Avenida Bandeirantes e Rua Carioba – Rua Torres Homem, entre as Ruas Carlos Chagas e Rua Carioba – Rua Maestro Silvio Bianchi, entre Rua Carioba e Avenida da Saudade – Rua Roque Faraone, entre Rua Carioba e Rua dos Estudantes – Rua Professor Miguel Couto, entre Rua Professor Francisco de Castro e – Rua Primeiro de Maio – Rua dos Estudantes, entre Av. da Saudade e Rua 1ª de maio – Rua Benjamim Batista, entre Rua Torres Homem e Rua Professor Francisco de Castro – Rua Atlas, entre Rua dos Urais e a divisa – Rua José Moreno – inteira – Rua Cicero Jones, entre Rua 30 de Julho e Av. 9 de Julho – Rua Herman Muller, entre Av. Campos Salles e Av. Brasil – Rua 30 de Julho, entre Rua Gonçalves Dias até Rua Vieira Bueno – Rua Vieira Bueno, entre R. Primo Picoli e R. Rui Barbosa – Rua 12 de Novembro até Rua Gonçalves Dias – Rua Alfredo Espínola de Melo, entre Rua Luís Urbano e Rua Benedito Chagas – Rua Portugal, entre R. Albânia e Rua Maria B. Boldrini – Rua Luis Urbano, entre Av. da Amizade a Rua José Pádua – Rua João Martin Milena, entre a Rua Regina Ceotto Santarosa até Av. Serra Dourada – Rua Serra das Palmeiras, entre Rua Serra da Mantiqueira até Rua Serra de Maracaju – AV. Serra da Mantiqueira, entre a Rua Serra do Japi até Av. Serra do Mar – Rua Serra do Japi, entre a Rua Serra do Acarai até Av. Serra da Mantiqueira – Rua da Solidariedade, entre Rua Cyra de Oliveira Petrin até Rua Estevão Carlos Vicentini – Rua da Dedicação, entre Rua da Aliança e Rua da Solidariedade – Rua Emílio Colombo, entre a Av. João Luiz Maser até Rua da Solidariedade Tancredi O prefeito Chico Sardelli também informou que foi solicitado, junto ao Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, recursos para a pavimentação do Parque Residencial Tancredi. A obra está orçada no valor de R$ 10 milhões.

