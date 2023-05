A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana finalizou, nesta quinta-feira (4), a implantação de galeria pluvial, bocas de lobo, guias, sarjetas e a pavimentação de três ruas no Jardim dos Lírios.

As ruas Perdizes, Tuiuiu e Anu Branco, que já contam com iluminação pública de LED, foram contempladas com o programa de pavimentação que ainda atenderá mais sete vias dos bairros Vale do Rio Branco, Recanto Azul e São Roque.

O investimento é de R$ 2.827.271,75, através do programa Nossa Rua, do Governo do Estado de São Paulo, uma parceria entre o estado e o município intermediada pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. O governo estadual destinou R$ 1.250.000,00, com a contrapartida da Prefeitura de Americana no valor de R$ 1.577.271,75.

A formalização documental do programa Nossa Rua foi feita pela Secretaria de Gestão de Convênios. O trabalho é executado pela empresa Cel Engenharia LTDA, vencedora do processo licitatório.

“O trabalho de recapeamento e pavimentação em Americana está com várias frentes de trabalho, por isso, em poucos meses, já finalizamos diversas ruas e avenidas, além dos bairros Jardim Brasília, Jardim São Paulo e Recanto do Jatobá”, comentou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.