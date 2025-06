Palmeiras joga bem, mas fica no 0 com Porto

O Palmeiras jogou muito bem, em especial no segundo tempo, mas não conseguiu marcar e vencer o Porto na estreia do Super Mundial de Clubes da Fifa este domingo em Nova Jersei, Estados Unidos.

No final do primeiro tempo, o Verdão teve uma sequência de três chances claras de gol, mas o goleiro e os zagueiros do Porto salvaram embaixo da das traves.

Os portugueses vieram bem no começo do segundo tempo, mas o alviverde logo equilibrou a partida. Os 20 minutos finais foram de total controle do time brasileiro. Estevão foi eleito o melhor jogador da partida.

Palmeiras volta a jogar na quinta

O Verdão encara o Al Ahly na próxima quinta-feira no meio da tarde.

