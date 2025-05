Palmeiras foi até Fortaleza e estreou com vitória na Copa do Brasil edição de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Verdão abriu o placar no primeiro tempo com o zagueiro Gustavo Gomes e segurou o placar até o final da partida. O gol saiu aos 34′ do primeiro tempo.

Nesta fase do torneio já existem os jogos de ida e volta. Os paulistas levam vantagem do empate no jogo da volta, que acontece em São Paulo.

O Ceará ainda não havia perdido em casa este ano jogando em seus domínios (mandante).

Depois de ter sido derrotado em casa pelo Bahia no último domingo, o time paulista se recuperou, agora em outro torneio.

O Palmeiras volta a jogar agora pelo Brasileirão no sábado

O time encara o Vasco em jogo que vai ser disputado em Brasília.

Leia + Sobre todos os Esportes