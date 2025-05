O vereador Rony Tavares (Republicanos) pede informações à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Requerimento nº 225/2025, sobre a manutenção e a liberação do tráfego de veículos na ponte entre o Jardim San Marino e o Jardim das Laranjeiras. A estrutura, interditada desde novembro do ano passado, também é muito utilizada por moradores dos bairros Conjunto dos Trabalhadores, Conjunto Ângelo Giubbina, Planalto do Sol 2, Jardim das Orquídeas e parte da zona leste do Município.

“A interdição vem causando transtornos aos moradores de diversas localidades, que são obrigados a dar uma volta pela avenida Antônio Pedroso ou pelo Jardim Vila Rica, percorrendo vários quilômetros a mais, além de prejudicar o acesso de muitos alunos da Escola Estadual Romana de Oliveira Salles Cunha”, explica o autor da propositura.

No requerimento, Rony questiona qual foi o problema estrutural que levou à interdição da ponte, quer saber se a Prefeitura já dispõe do projeto executivo da reforma e quais melhorias estão previstas, qual é a situação do processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela obra, qual é a estimativa de custo e a fonte de recursos para a execução da mesma e, por fim, se há previsão de quanto tempo os moradores da região ainda terão que esperar pela reabertura da passagem.