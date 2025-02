Paloma Bernardi brilha no Bloco da Favorita (fotos)

A atriz Paloma Bernardi esteve hoje no Bloco da Favorita onde foi musa pela 4ª vez! A convite de sua amiga Carol Sampaio, Paloma estava com uma fantaia de Gladiadora Carnavalesca demonstrando, na rua, sua garra, alegria, força e beleza pra curtir o Carnaval.

Foto: @adrilimaa | @meuolhaar

Paloma Bernardi Beauty: @gjunioralves

Look: @splash.boutique | @rafacarneiro

Transportes Metropolitanos terão operação especial no Carnaval

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) divulga a operação do Metrô, CPTM e EMTU para o pré-Carnaval e para os dias de folia. Neste fim de semana, nos dias 22 e 23, todas as linhas da CPTM e do Metrô funcionarão em seus horários habituais. Haverá trens de prontidão para atender qualquer eventual necessidade no fluxo de passageiros. No Metrô, a partir deste final de semana, as estações próximas aos locais das festividades terão reforço de funcionários operativos e do Corpo de Segurança. Na EMTU ocorrerão operações de fiscalização em campo nos principais blocos da Barra Funda e de Guarulhos.

Carnaval nos Trilhos

Já para os dias de Carnaval, no Metrô, as linhas terão operação 24h de sexta-feira (28/02) para sábado (01/03), de sábado para domingo (02/03) e de domingo para segunda-feira (03/03). Além disso, o movimento será monitorado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se necessário, haverá aumento da frota. A operação ininterrupta no final de semana visa trazer mais conforto e facilidade para os passageiros que desejam se deslocar nesta época utilizando o Metrô.

No sábado e na segunda-feira (01 e 03/03), a circulação de trens nas linhas da CPTM terá intervalos de sábado. Já no domingo e terça-feira (02 e 04/03), os intervalos serão de domingo, enquanto na quarta-feira de cinzas (05/03) será de dia útil. Todas as linhas terão trens de prontidão para atender qualquer eventual necessidade no fluxo de passageiros.

Ônibus intermunicipais

No final de semana, as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Litoral Norte vão operar no sábado (01/03) com programação normal de sábado e, no domingo (02/03), com programação normal de domingo e feriado. Já durante a semana, a operação da segunda-feira (03/03) contará com programação de sábado, da terça-feira (04/03), programação de domingo e, da quarta-feira de cinzas (05/03), programação de sábado.

A operação será acompanhada em tempo real para que ajustes possam ser realizados conforme a necessidade do momento, garantindo um atendimento adequado aos passageiros.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos – A STM tem como missão a formulação de políticas públicas que assegurem a mobilidade urbana integrada, segura, acessível e sustentável para concretização do direito social do acesso ao transporte. A Pasta é referência no planejamento e na gestão do transporte metropolitano de passageiros que, diariamente, transporta cerca de 8,5 milhões de pessoas, na média dos dias úteis. Vinculadas à STM, estão a CPTM, EMTU e o Metrô, além da Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado.