Cerca de 800 imóveis foram visitados, neste sábado (22), por agentes da Prefeitura de Americana no “Dia D” de combate à dengue, realizado em parceria com a EPTV. Por meio do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) da Secretaria de Saúde, Também foram recolhidos cerca de 100 quilos de materiais considerados possíveis criadouros da doença.

A programação fez parte da campanha municipal “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que tem como objetivo reforçar as atividades do PMCD e mobilizar a cidade toda contra a doença.

Danilo fala do Dia D

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, enfatizou a importância da continuidade das ações preventivas. “A dengue é uma ameaça séria à saúde pública, e não podemos baixar a guarda. O Dia D é uma ação essencial para reforçar as medidas de prevenção, mas precisamos manter essa vigilância diariamente para evitar a proliferação do mosquito”, reforçou.

As ações deste sábado contemplaram, além do mutirão em imóveis localizados no bairro Jaguari, nebulização em área estratégica atrás do Mercado Municipal, atividade educativa na Pastoral de Criança São Judas Tadeu, no Jardim Ipiranga, e distribuição de folhetos com orientações sobre a doença no Calçadão do Centro, em atividade executada pela equipe da Defesa Civil do município.

Durante os trabalhos, os agentes também distribuíram em estabelecimentos comerciais um cartaz, produzido pela Secretaria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação, em parceria com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), com orientações sobre onde buscar ajuda médica em caso de sintomas de dengue.

