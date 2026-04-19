O que era pra ser uma tarde de domingo de descanso próximo ao feriado, foi marcada por pancadaria na tarde deste domingo em Americana.

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Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma briga generalizada com muitos homens envolvidos e correria.

Vídeo- pancadaria na P dos Namorados Americana

Moradores reclamam que o policiamento é baixo no local. A informação inicial é que a briga envolveu turistas de outras cidades que foram ao balneário.

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