Iniciativa leva aprendizado prático e lúdico para alunos do ensino fundamental ao longo da semana

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e Sicoob, iniciou nesta semana uma ação voltada à formação financeira de estudantes da rede municipal. Ao todo, 160 estudantes do Ensino Fundamental I, de diferentes escolas, participam das atividades realizadas dentro do ônibus itinerante do projeto, o Expresso Instituto Sicoob, alocado na Praça das Bandeiras, no Centro.

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A proposta é levar, de forma acessível e interativa, conceitos essenciais sobre educação financeira, como planejamento, consumo consciente e organização do dinheiro. As atividades acontecem em um ambiente adaptado especialmente para o público infantil, com linguagem lúdica e conteúdos conectados ao cotidiano das crianças.

A iniciativa tem como objetivo apoiar o trabalho pedagógico dos professores e ampliar o diálogo sobre finanças desde a infância. O conteúdo está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece a educação financeira como tema essencial no processo de ensino.

Durante as atividades, os alunos são incentivados a refletir sobre a diferença entre desejos e necessidades, além de desenvolver noções de planejamento e responsabilidade.

A abordagem também incorpora valores como cooperação, participação e senso de comunidade, contribuindo para a formação cidadã. Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, Débora Mikaelle, a iniciativa contribui diretamente para a formação cidadã das crianças.

“Quando a gente fala de educação financeira na infância, falamos sobre dinheiro, responsabilidade, escolhas e consciência. Esse tipo de ação ajuda a construir uma base mais sólida para o futuro dessas crianças, formando cidadãos mais preparados para lidar com a própria realidade e com a comunidade em que vivem”.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, a iniciativa vai além do aprendizado imediato. “Trabalhar a educação financeira desde cedo é fundamental para formar adultos mais conscientes, com capacidade de planejamento e de tomar decisões responsáveis ao longo da vida. Esse tipo de experiência contribui diretamente para o desenvolvimento de uma sociedade mais equilibrada e sustentável”, destacou.