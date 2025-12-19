Com a chegada do Natal, os supermercados e padarias ficam repletos de panetones e chocotones, símbolos clássicos das festas de fim de ano e presença garantida nas ceias, confraternizações e presentes de amigo secreto. Mas, para quem busca manter uma alimentação equilibrada mesmo nesta época, surge a dúvida: qual deles é mais saudável e como escolher a melhor versão?

Panetone ou chocotone: Afinal, qual é mais saudável?

“Ambos são bolos à base de farinha, açúcar, ovos e manteiga ou margarina. A principal diferença está no recheio ou cobertura: o panetone tradicional vem com frutas cristalizadas, enquanto o chocotone tem gotas de chocolate”, explica Amanda Figueiredo, Nutricionista clínica pela USP.

Por isso, na hora de comparar para considerar qual escolher, a nutricionista afirma que é importante ficar atento ao excesso de açúcar, que é o principal fator que aumenta calorias e impacto metabólico. “Prefira versões com menor teor de açúcar e, além disso, vale observar também o tipo de gordura usada. Gorduras saturadas ou hidrogenadas, como a margarina industrializada, devem ser evitadas”, complementa.

Outra dica é que alguns panetones e chocotones usam farinha integral ou aveia, o que aumenta a saciedade e reduz o impacto glicêmico. E quanto menos industrializados, melhor. “Fique atento, pois, alguns produtos contêm muitos aditivos artificiais, corantes e aromatizantes, que não agregam valor nutricional”.

Qual deles tem menos calorias?

Segundo Amanda Figueiredo, geralmente, o panetone tradicional costuma ter menos calorias (cerca de 350 por 100g), principalmente porque o chocolate aumenta o teor energético do chocotone (que tem cerca de 400 calorias por fatia de 100g).

“Além disso, para um panetone com menos calorias, as melhores opções são as versões light, diet ou funcionais, que podem apresentar até 25% menos calorias que o panetone tradicional”, complementa.

E a escolha ideal depende de cada objetivo:

Light: tem redução de calorias.

Diet: substitui o açúcar por adoçantes.

Funcionais: podem conter fibras extras ou ingredientes que melhoram a qualidade nutricional.

Dicas:

Priorize versões com menos açúcar

Evite produtos com gordura hidrogenada

Prefira opções com farinha integral, aveia ou fibras adicionadas

Verifique o tamanho da porção no rótulo

Escolha produtos com lista de ingredientes mais curta

Atenção ao recheio: chocolates, cremes e coberturas elevam bastante as calorias

Embora panetones e chocotones não sejam alimentos do dia a dia, é possível aproveitar esse clássico natalino de maneira consciente. Entender as diferenças entre as versões e saber ler o rótulo ajuda a fazer escolhas mais equilibradas, sem abrir mão do sabor e do clima festivo.

“A ideia não é proibir. É aprender a escolher melhor para aproveitar a temporada com prazer e saúde”, conclui Amanda Figueiredo.



