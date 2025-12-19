DAE realiza 414 consertos de vazamentos em Americana em nove dias

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 414 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, de 10 a 18 de dezembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Nos nove dias, foram feitos 178 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 88 em passeios (VAP) e 148 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 414 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Boa Vista, Cariobinha, Catharina Zanaga, Chácara Machadinho, Chácara Rodrigues, Cidade Jardim, Jardim Dona Judith, Vila Frezzarin, Iate Clube de Americana, Industrial Abdo Najar, Industrial Machadinho, Industrial Salto Grande, Jardim Alvorada, Jardim Bazanelli, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Paz, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios, Jardim Esperança, Jardim Esplanada, Jardim Guanabara, Jardim Ipiranga, Jardim Lizandra, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Paulistano, Jardim Progresso, Jardim Santa Lúcia, Jardim Santana, Jardim São Paulo, Jardim Terramérica, Mário Covas, Jardim Mirandola, Morada do Sol, Nova Aliança, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Novo Mundo, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, Santa Sofia, São Domingos, São Jerônimo, São Manoel, São Vito, Terramérica, Vale das Nogueiras, Vila Amorim, Vila Bela, Vila Belvedere, Vila Bertini, Vila Dainese, Vila Gallo, Vila Mariana, Vila Mathiensen e Werner Plaas.

De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento.

A autarquia reforça que a população deve comunicar ocorrências pelos canais oficiais, mesmo no período de recesso, pois equipes estarão de plantão para realizar os reparos.

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

