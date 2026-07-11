A Panobianco Academia manteve seu forte ritmo de expansão em junho com a inauguração de 13 novas unidades em cinco estados brasileiros. As novas operações foram abertas em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, reforçando a estratégia da rede de ampliar sua capilaridade nacional e consolidar sua presença em mercados estratégicos. Atualmente, a rede já conta com 441 unidades em todo o Brasil, cobrindo 52% do território nacional.

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Entre as inaugurações do mês, a Panobianco passou a operar em quatro novas praças: Morrinhos (GO), Vargem Grande do Sul (SP), Catalão (GO) e Ibiporã (PR). Além da chegada a esses municípios, a rede fortaleceu sua atuação em cidades onde já está presente, com novas unidades nos bairros São José, em Goiânia (GO); Vila Esperança e Estrada do Alvarenga, na capital paulista; Vista Verde, em São José dos Campos (SP); Cidade Jardim, em Taubaté (SP); Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo (SP); Taquara, no Rio de Janeiro (RJ); Center Mall – Luizote, em Uberlândia (MG); e Das Nações, em Aparecida de Goiânia (GO).



“O crescimento da Panobianco reflete a solidez do nosso modelo de negócio e o compromisso de levar uma experiência completa de academia para cada vez mais brasileiros. Seguimos expandindo de forma estratégica, tanto em cidades onde já temos presença quanto em novos mercados, sempre ao lado de franqueados que acreditam no potencial da marca”, afirma Felipe Barth de Castro, CEO da Panobianco Academia.

As inaugurações acontecem em um momento de forte expansão da Panobianco, que segue avançando em seu plano de crescimento e projeta alcançar 600 unidades até o fim de 2026. Esse novo ciclo é acompanhado por um processo de profissionalização da companhia, impulsionado pela entrada de Chris Rondeau, ex-CEO da Planet Fitness, como sócio-investidor e conselheiro estratégico para Brasil, México e América Latina. Reconhecido como um dos principais executivos do mercado fitness global, Rondeau passa a apoiar a evolução da empresa em temas como governança, estrutura de capital e expansão operacional.



Entre os movimentos estratégicos da Panobianco estão a transição para Sociedade Anônima (S.A.), a implementação de práticas de governança corporativa, a estruturação de capital para impulsionar o crescimento da rede de franqueados e a evolução do modelo operacional com foco em padrões internacionais. Recentemente, a empresa também conquistou o Certificado de Franquia Internacional da ABF, reconhecimento que atesta sua maturidade operacional e fortalece sua estratégia de expansão para novos mercados.

Sobre a Panobianco

Fundada em 2012, a Panobianco Academia é a maior rede brasileira de academias por franquias, com foco em fitness acessível e alta performance operacional, especialmente em cidades de pequeno e médio porte. Com mais de 360 unidades em operação e expansão acelerada, a companhia vive um novo ciclo de profissionalização, com transição para S.A., criação de conselhos, auditoria internacional e estruturação de capital para expansão em padrões globais.

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