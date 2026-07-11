Iniciativa descentralizada oferece programação cultural e de lazer para o público infantil durante o período de recesso escolar; vagas são limitadas e exigem cadastro antecipado

O município de Sumaré inicia as atividades da Colônia de Férias, projeto voltado ao atendimento do público infantil durante o período de recesso escolar. Com o intuito de garantir o acesso democrático ao lazer e a atividades formativas, as ações serão distribuídas de forma descentralizada, abrangendo polos de atendimento em todas as sete regiões que compõem o território municipal.

A programação é totalmente gratuita e reúne atividades recreativas, dinâmicas esportivas e oficinas culturais planejadas para o preenchimento produtivo do tempo livre dos estudantes. Por se tratar de ações com capacidade de atendimento dimensionada para a segurança e o bom proveito das crianças, as vagas disponíveis para os módulos são estritamente limitadas, tornando necessária a inscrição prévia por parte dos pais ou responsáveis.

O processo de inscrição deve ser realizado de forma digital por meio de formulário eletrônico oficial disponibilizado pela coordenação da ação. Os locais exatos de realização das oficinas, assim como o cronograma específico de datas e horários correspondentes a cada uma das sete regiões da cidade, encontram-se detalhados no material oficial informativo de suporte técnico e nos canais digitais de atendimento ao cidadão.

Informações

Abrangência: Polos distribuídos nas 7 regiões do município de Sumaré.

Custo:Totalmente gratuitas.

Inscrições: Exclusivamente antecipadas via formulário digital oficial.

Canal de Suporte e Dúvidas: WhatsApp da Secretaria competente pelo número (19) 3873-9469.

Link para Cadastro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf27kP55dhTjpJFu336X-AZqlnqCo3U6XAKtiLSQliJGlLuUA/viewform?usp=dialog