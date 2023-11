Parapan de Santiago: Brasil garante seis vagas para Paris 24

A delegação brasileira conquistou seus primeiros pódios nos Jogos

Parapan-Americanos de Santiago 2023, neste sábado, 18. Foram 46 no total: 19 de ouro, 14 de prata e 13 de bronze. Com isso, o país lidera o quadro de medalhas, seguido por Argentina e Colômbia, que estão empatadas na segunda posição (cinco ouros, cinco pratas e sete bronzes).

Entre os destaques deste sábado estão a nadadora paulista Alessandra Oliveira, 15, que iniciou sua trajetória na Escola Paralímpica de Esportes do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e foi ouro nos 100m peito da classe SB4 (limitação físico-motora), e a halterofilista Mariana D’ Andrea, campeã e recordista das Américas na disputa das categorias até 73 e 79 kg. Além disso, os mesatenistas brasileiros conquistaram 22 medalhas, das quais seis foram de ouro. Os campeões garantiram vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Natação

• O Brasil conquistou 10 medalhas de ouro. De manhã, além de Alessandra Oliveira, a mineira Patrícia Santos, nos 50m peito da classe SB3 (limitação físico-motora), e o carioca Douglas Matera, nos 100m costas da classe S12 (baixa visão) subiram ao lugar mais alto do pódio – com direito a recordes pan-americanos.

• O pódio de Patrícia, 45, foi o primeiro brasileiro no Parapan, com direito a dobradinha. A carioca Lídia Cruz (1min08s49) ficou com a medalha de bronze, enquanto Nely Miranda (1min02s83), do México, completou o pódio, com a prata.

• À tarde, a potiguar Cecilia Araujo, nos 400m livre da classe S8 (limitação físico-motora), o paulista Lucas Mozela, nos 100m peito, da classe S9 (limitação físico-motora), o paulista Samuel Oliveira, nos 50m livre, da classe S5 (limitação físico-motora), o paulista Gabriel Bandeira, nos 200m livre, da classe S14 (deficiência intelectual), a mineira Ana Karolina Soares, nos 200m livre, da classe S14 (deficiência intelectual), o brasiliense Wendell Belarmino, nos 50m livre, da classe S11 (atletas cegos), e o pernambucano Phelipe Rodrigues, nos 50m livre, na classe S10 (limitação físico-motora).

“Sou da Escolinha. Acabei de nadar a minha prova principal, os 100m peito. Fui ouro e bati o recorde do Parapan. Eu venho aqui agradecer ao CPB, aos professores e à Escolinha por terem me ajudado a chegar até aqui. Eu comecei em 2018, com um sonho de nadar nas Escolares e na Seleção de jovens. Hoje, estou aqui representando o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos”, disse Alessandra Oliveira, que foi diagnosticada com vasculite aos três anos. Por isso, parte dos seus membros superiores e inferiores tiveram que ser amputados. Na mesma prova, a gaúcha Susana Schnarndorf foi bronze (2min31s64).

Halterofilismo

• O Brasil conquistou cinco medalhas, sendo três ouros, uma prata e um bronze na modalidade.

• O amazonense Lucas Galvão, na categoria até 49kg, após levantar 150kg conquistou o primeiro título da modalidade.

• A paulista Mariana D’Andrea e a mineira Caroline Fernandes ficaram com o ouro e a prata, respectivamente, na prova feminina das categorias 73kg e 79kg, que foram agrupadas.

• Na categoria até 49kg, a mineira Lara Lima levantou 103kg para conquistar mais uma medalha de ouro.

• O catarinense Ezequiel Corrêa ficou com a medalha de bronze na categoria até 72kg. Ele levantou 186kg.

Tênis de mesa

• O Brasil conquistou 22 medalhas – seis ouros, oito pratas e oito bronzes – no tênis de mesa. Os campeões garantiram vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

• Thiago Gomes, Danielle Rauen, Marliane Santos, Cláudio Massad, Paulo Salmin e Luiz Manara subiram no lugar mais alto do pódio.

“Quero agradecer a toda a minha família que me apoia demais. Minha filha acabou de nascer. Não tem nem um mês de vida. Então, vocês podem imaginar como foi difícil estar aqui e ficar pensando nela no Brasil, na minha esposa e na minha irmã”, destacou Thiago Gomes, atleta de Santos (SP) e que tem deficiência intelectual.

Outros resultados

• A Seleção Brasileira feminina de goalball estreou no Parapan com uma vitória por 12 a 2 sobre a Argentina.

• No futebol de cegos, a Seleção Brasileira masculina estreou com vitória sobre o México por 1 a 0, com gol de Nonato. A equipe busca o pentacampeonato.

• Na estreia no futebol PC (paralisados cerebrais), a Seleção Brasileira masculina venceu a Argentina por 2 a 1, com gols de Matheus Cardoso e Ubirajara.

• Na chave mista da pistola de ar 25m, categoria SH1, os representantes brasileiros ficaram sem medalha. Geraldo Rosenthal terminou em quarto, seguido de Débora Campos, em quinto.

• Na prova R3 Carabina de Ar – Posição Deitado Misto SH1, Carlos Garletti e Marcelo Marton ficaram em sétimo e oitavo, respectivamente.

• Na estreia da chave feminina do basquete em cadeira de rodas, a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Canadá por 61 a 44.

• No primeiro jogo do rúgbi em cadeira de rodas, a Seleção Brasileira foi derrotada pela Colômbia por 55 a 48.

Confira todas as medalhas do Brasil neste sábado, 18

Medalha Atleta Modalidade Prova/Classe Ouro Patricia Santos Natação 50m peito – S3 Ouro Douglas Matera Natação 100m peito – S4 Ouro Alessandra Oliveira Natação 100m peito – S4 Ouro Cecilia Araujo Natação 400m livre – S8 Ouro Lucas Mozela Natação 100m peito – S9 Ouro Samuel Oliveira Natação 50m livre – S5 Ouro Gabriel Bandeira Natação 200m livre – S14 Ouro Ana Karolina Soares Natação 200m livre – S14 Ouro Wendell Belarmino Natação 50m livre – S11 Ouro Phelipe Rodrigues Natação 50m livre – S10 Ouro Lara Lima Halterofilismo Até 41kg — Ouro Lucas Galvão Halterofilismo Até 49kg — Ouro Mariana D’Andrea Halterofilismo Até 73kg — Ouro Danielle Rauen Tênis de mesa Individual – classe 9 Ouro Thiago Gomes Tênis de mesa Individual – classe 11 Ouro Claudio Massad Tênis de mesa Individual – classe 10 Ouro Luiz Manara Tênis de mesa Individual – classe 8 Ouro Marliane Amaral Tênis de mesa Individual – classe 3 Ouro Paulo Salmin Tênis de mesa Individual – classe 7 Prata Caroline Fernandes Halterofilismo Até 79kg — Prata Mariana Gesteira Natação 50m livre – S9 Prata Ruan Souza Natação 100m peito – S9 Prata Tiago Oliveira Natação 50m livre – S5 Prata Beatriz Carneiro Natação 200m livre – S14 Prata Matheus Rheine Natação 50m livre – S11 Prata Jennyfer Parinos Tênis de mesa Individual – classe 9 Prata Sophia Kelmer Tênis de mesa Individual – classe 8 Prata Lucas Arabian Tênis de mesa Individual – classe 5 Prata Joyce Oliveira Tênis de mesa Individual – classe 4 Prata Lucas Carvalho Tênis de mesa Individual – classe 9 Prata Fabio Souza Tênis de mesa Individual – classe 3 Prata Israel Stroh Tênis de mesa Individual – classe 7 Prata Guilherme Marcião Tênis de mesa Individual – classe 2 Bronze Lidia Cruz Natação 50m peito – S3 Bronze Susana Schnarndorf Natação 100m peito – S4 Bronze Talisson Glock Natação 100m costas – S6 Bronze Débora Carneiro Natação 200m livre – S14 Bronze Ezequiel Correa Halterofilismo Até 72kg — Bronze Allana Maschio Tênis de mesa Individual – classe 9 Bronze Gabriel Antunes Tênis de mesa Individual – classe 10 Bronze Lethicia Rodrigues Tênis de mesa Individual – classe 8 Bronze Jean Mashki Tênis de mesa Individual – classe 8 Bronze Aline Meneses Tênis de mesa Individual – classe 7 Bronze Thais Fraga Tênis de mesa Individual – classe 3 Bronze Carlos Eduardo Moraes Tênis de mesa Individual – classe 5 Bronze Iranildo Espindola Tênis de mesa Individual – classe 2

Segundo dia oficial

O Parapan de Santiago começou oficialmente nesta sexta-feira, 17, na cerimônia de abertura. A solenidade, transmitida ao vivo pelos canais SporTV, ocorreu no Estádio Nacional. Liderados pelos porta-bandeiras Claudiney Batista e Mariana D’Andrea, os atletas brasileiros compuseram a quinta delegação a entrar no estádio. Com exceção ao tênis de mesa, que tem jogos desde quinta-feira, 16, as disputas foram iniciadas neste sábado, 18.

Para esta edição, a delegação brasileira conta com 324 atletas, 190 homens e 134 mulheres, oriundos de 23 estados e do DF, em 17 modalidades. Desses competidores, 51 têm até 23 anos, 108 são cadeirantes, 79 conquistaram medalhas em Mundiais neste ano, 132 são estreantes no evento continental, 72 treinam nos Centros de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e 11 disputaram o Parapan de Jovens, em Bogotá, Colômbia, no último mês de junho. A competição reúne cerca de 1.900 esportistas de 31 países até o dia 26 de novembro.