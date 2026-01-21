Parque Ecológico tem entrada grátis aos americanenses no final de semana

A visitação no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” (Zoo Americana) será gratuita para os moradores de Americana neste sábado (24) e domingo (25). Para obter o benefício, os interessados devem apresentar um comprovante de endereço recente no próprio nome e um documento com foto. Menores de 18 anos ou dependentes devem comprovar o grau de parentesco com o titular da conta.

Alunos, professores e monitores das redes municipais e estaduais de ensino público, com sede em Americana, também são isentos do pagamento da entrada, bastando agendar as visitas de quarta a sexta-feira pelo telefone (19) 3406-2075.

Visitantes de outras cidades ou pessoas que não apresentarem a documentação devem adquirir ingresso. Os valores são de R$ 10 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 5 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas. Crianças de até 5 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos têm entrada gratuita. Estudantes têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria até as 16h ou pelo site parque.americana.sp.gov.br, na aba “Ingressos”. Após o cadastro e a escolha do tipo de entrada, o visitante recebe por e-mail um código para apresentação na portaria.

Administrado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o Parque Ecológico abriga 384 animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, distribuídos em uma área de 120 mil metros quadrados. Com a arrecadação da cobrança de ingressos, são executadas manutenções e melhorias no espaço. O local recebeu mais de 244 mil visitantes de janeiro a novembro de 2025 e é referência no tratamento e cuidado com os animais, abrigando o Núcleo de Educação Ambiental (NEA), responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos educativos ao longo do ano.

Em fevereiro, as datas de isenção aos moradores de Americana serão nos dias 21 e 22. O benefício é concedido um final de semana ao mês. O Parque Ecológico funciona de quarta a domingo, das 8h às 17h, na Avenida Brasil, 2.525, Jardim Ipiranga.

