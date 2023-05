O setor de parques, atrações e entretenimento projeta mais de R$ 13 bilhões em investimentos nos próximos anos no Brasil (somando reinvestimentos, ampliações e renovação das atrações e novos empreendimentos).

É o que revela um amplo estudo, realizado pela empresa de inteligência de mercado Noctua a pedido do Sindepat em parceria com Adibra, intitulado “Parques, Atrações Turísticas e Entretenimento no Brasil – Panorama Setorial e Novos Investimentos”.

Abrangendo ampliações e renovações das atrações, os novos investimentos representam 7% do faturamento anual das empresas – 279 empreendimentos, de 281 que participaram da pesquisa, anunciaram planos de reinvestimentos para os próximos anos.

O otimismo do setor é impulsionado pela melhora dos resultados operacionais e a volta do público no pós-pandemia.

De fato, o número de visitantes, aponta o estudo, será o principal driver de crescimento do setor. Houve um aumento na visitação de cerca de 20% entre 2019, ano em que os parques registraram cerca de 55 milhões de visitantes, e 2022. E a tendência é que este número aumente ainda mais até o final do ano.

“Com a pandemia controlada, 2023 será o primeiro ano completo que teremos sem restrições sanitárias de viagens e de distanciamento social. E, com o dólar ainda alto, as viagens domésticas seguirão estimulando um volume maior de consumo de entretenimento dentro do Brasil. Além disso, com os novos investimentos que estão sendo feitos e novos parques sendo inaugurados, a tendência é que ocorra um estímulo maior na demanda. Compartilhamos dessa visão e é para este cenário que estamos nos preparando”, analisa Jorge Noronha, presidente do Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), o parque aquático mais visitado da América Latina.

Um dos mais tradicionais do Brasil, com 35 anos em operação e mais de 55 atrações, o Thermas dos Laranjais é um ótimo exemplo deste momento propenso do setor para novos investimentos.

Recentemente, o Thermas concluiu a aquisição de uma área de 1 milhão de m² (três vezes maior que sua área atual), para desenvolver futuramente um novo parque; e anunciou a construção de sua próxima mega-atração, o complexo de toboáguas Nações – que deve ser inaugurado em 2024.

Além disso, está ampliando a área de Play Kids – com réplicas de suas atrações radicais adaptadas para crianças. O novo espaço deve entrar em operação no segundo semestre.

Em Olímpia o Grupo Dreams, conhecido por seus parques temáticos em destinos como Gramado e Foz do Iguaçu, vem ampliando seus investimentos em novas atrações.

O grupo, que já está posicionado na cidade com dois parques – Vale dos Dinossauros e o Dreamland Museu de Cera -, inaugura neste ano sua terceira atração, o Dreams Ice Bar (um convidativo bar de gelo para uma região conhecida pelo forte calor).

“A sustentabilidade e crescimento de nosso negócio estão atrelados à capacidade de renovação e inovação dos destinos turísticos. É importante criar novas atrações, investir na capacitação e no treinamento das equipes de atendimento e melhorar constantemente a infraestrutura, de maneira integrada entre a iniciativa privada e o poder público. Olímpia caminha nesta direção”, avalia Juan Espeche, gestor do Grupo Dreams.

Assim como o bar de gelo de Olímpia, o levantamento do Sindepat e da Adibra mostra que, hoje, existem 63 novos empreendimentos ligados ao setor de parques, atrações e entretenimento no País que juntos somam R$ 9,6 bilhões em investimentos e geram uma estimativa de 11 mil novos empregos. Esses empreendimentos encontram-se em diferentes fases de desenvolvimento, mas pelo menos a metade está prevista para inaugurar ainda este ano.

Para amostragem do estudo, foram considerados os dados coletados junto a 281 de mais de 500 empreendimentos identificados em todas as regiões do País, entre parques de diversão, parques temáticos, parques aquáticos, parques naturais, parques itinerantes, centros de entretenimento familiar, entre outras atrações turísticas.

Para ler a pesquisa completa, acesse aqui.

Dados relevantes do estudo:

· R$ 9,6 bilhões de investimentos em 63 novos projetos

· 11 mil novos empregos (projeção)

· R$ 3,7 bilhões em reinvestimentos (ampliações e renovação de atrações)

· R$ 7,1 bilhões de faturamento anual

· 178 mil empregos totais gerados pelo setor, entre diretos e indiretos

· 89 milhões de visitantes/ano

Visitação nos parques aquáticos e temáticos:

· 2020 – 47% abaixo de 2019

· 2021 – 18% abaixo de 2019

· 2022 – 11% acima de 2019