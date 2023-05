Turistas, visitantes e empresários não precisam mais esperar chegar o mês de agosto para vivenciar algumas experiências promovidas durante a Festa do Peão de Barretos, no Parque do Peão da cidade. O recinto, que conta com dois milhões de metros quadrados, está entre os atrativos do único hotel localizado em seu redor, o Barretos Park Hotel, empreendimento que fomenta sua visitação desde 2019 e agora promove eventos sociais e corporativos em diversos atrativos do Parque do Peão, como no espaço Ponto de Pouso, aonde ocorre a tradicional Queima do Alho, além da Pousada dos Tropeiros, Centro de Lazer e Eventos Berrantão, Rancho do Peãozinho, e também em ranchos e camarotes.

O cenário sertanejo agregado ao serviço oferecido pelo hotel fomenta um novo nicho de eventos dentro do Parque do Peão. “Mais típico impossível”, destaca o gerente geral, Adriano Santos, que já coleciona algumas experiências exitosas de eventos no reduto do rodeio brasileiro.

Na última semana, por exemplo, o hotel inaugurou este novo formato ao realizar, para um grupo empresarial, evento corporativo que teve início em seu Centro de Convenções, contou com ações à beira das piscinas e encerramento no Ponto de Pouso, local aonde é realizada Queima do Alho de Barretos, com direito à tudo o que é oferecido durante a Festa do Peão, culinária típica, música e outras atrações.

Outros espaços como ranchos localizados nas alamedas do Parque do Peão e camarotes localizados no estádio de rodeios também são alguns dos ambientes disponíveis, no hotel, para a realização de eventos. Entre os ranchos aonde é possível realizar eventos, através do Barretos Park Hotel, estão o Rancho Os Independentes, Rancho da Dinda e Rancho Espora de Prata. Ao todo o Parque do Peão conta com 42 Ranchos. “A proposta é incrementar nossos serviços de hotelaria, eventos e alimentos e bebidas/restaurantes ao oferecermos a experiência “Barretos” para além da Festa do Peão”, disse Santos.