Eu não volto para a política, afirma Doria no Raul Gil

Política- O “Programa Raul Gil” recebe o empresário e publicitário João Doria,

que participa do clássico quadro ‘Pra Quem Você Tira o Chapéu’. Ao chegar na atração, ele declara ao apresentador: “é uma das melhores figuras da televisão brasileira. E eu sou testemunha porque convivi e convivo com você ao longo de quatro décadas. Primeiro eu tiro o chapéu para você, Raul Gil“. Doria dirá se tira ou não o chapéu para personalidades como Donald Trump, Pelé, Fernando Henrique Cardoso e Nicolás Maduro. O convidado, então, diz: “para gente ruim eu não tiro o chapéu. Só tiro o chapéu para gente boa, gente decente, gente que tem amor no coração e sabe respeitar as pessoas“.

A respeito de sua carreira, afirma: “eu não volto para a política. Eu gosto da política, respeito a política. Não há democracia sem vida política em lugar nenhum do mundo. A democracia tem seus acertos, tem seus erros, seus bons e maus momentos, mas não volto mais. Agora é na vida privada onde eu sigo, respeitando os que preferem ficar na política.” Ele também se emociona ao receber as palavras carinhosas de seus irmãos através de vídeos, bem como de sua esposa, Bia. Questionado por Raul se ele pretende voltar para a televisão, finaliza: “para a televisão, talvez“.

Também neste sábado, o espectador confere mais uma rodada de apresentações inéditas do ‘Shadow Brasil Jovens Talentos’. Com a avaliação dos jurados Tânia Mara, Flávia Noronha e Caio Mesquita, Miguel Lincon canta ‘Fix You’, Welinton Graeff interpreta ‘Meu Primeiro Amor’, Leticia Rodrigues traz sua versão de ‘Brasil’ e Katharina Vassalakis se apresenta com ‘We Don’t Need Another Hero’. Além deles, outros dois candidatos buscam a chance de sair das sombras para seguir na disputa. O público poderá ainda matar a saudade de um candidato que fez história na competição. Jhow estará no ‘Lendas do Shadow’ desta semana e canta ‘Dez Vidas’ para agitar a plateia.

O Programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 17h30, no SBT.

