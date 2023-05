Joe Santos, CEO da Sopantufa, fala sobre as diferenças do calçado para outros feitos para você passear

Com a expansão do home office, consequentemente, as pessoas cada vez ficam mais em casa. Com isso, as pantufas passaram a tomar conta dos nossos pés. É possível ver gente usando até nas ruas. Mas afinal elas podem ser usadas no dia a dia. Joe Santos diz que a maioria delas não, a não ser que sejam caminhadas curtas

“A grande maioria das pantufas não pode ser usada na rua. São calçados confeccionados para uso interno para uso dentro de casa a sua estrutura é para dar conforto, maciez, calce mais folgado e por isso andar na rua com uma pantufa torna se uma atividade um tanto desagradável. A grande diferença em relação a um calçado que se usa na rua é a sua estrutura de materiais e de solado principalmente na parte traseira do calçado aonde há uma estrutura mais elaborada e firme justamente para proporcionar uma estabilidade ao pé no caminhar. Obviamente que as pantufas da marca sopantufa por exemplo é possível fazer caminhadas curtas, dirigir e trabalhar”, analisa.

Ele diz que não há uma grande preocupação de combinação de pantufas com looks, com exceção de clientes. “As pantufas normalmente combinam com pijamas justamente por serem de uso interno, dentro de casa. Por experiência própria aqui na nossa empresa não temos visto junto aos nossos clientes uma grande preocupação em relação a fazer combinações de look com as pantufas. Com algumas exceções principalmente com as crianças. Aí sim temos produtos específicos na linha infantil com algumas cores bem mais alegres. E mais recentemente fizemos uma grande parceria para produzir um produto oficial da marca Mongo e Drongo. Que dissesse de passagem é uma marca muito importante para as crianças, Com mais de 4000000 de seguidores do seu canal, Isso dá a noção do quanto importante é esta parceria. Estamos honrando esta parceria como uma pantufa alegre e de qualidade”, afirma.

O frio chegou em boa parte do país. Com isso, vemos combinações de botas e sapatos com looks. Mas e as pantufas? Elas entram com o conforto, já que em casa você não precisa se preocupar em estar bem vestido.

“O inverno é a estação que tem um particular todo especial, principalmente o look das pessoas. Na rua é possível perceber um desfile ainda maior de combinações e roupas mais pesadas que deixam as pessoas ainda mais bem vestidas. É quase um desfile de modas ao ar livre trazendo um colorido e um charme para as pessoas ficarem mais bonitas. E essa vontade de estar bem vestido faz com que quando se chega em casa sinta a necessidade de estar um pouco mais à vontade e obviamente com o pé quentinho. Aí sim entra a indispensável pantufa para dar aquele calorzinho no aconchego das nossas casas”, comenta Joe.

O empresário afirma que a pantufa não é um calçado que a pessoa precise trocar a cada ano, pois não acompanha tendências. Com isso, o cliente pode usar por mais de um inverno.

“A pantufa é um produto que não altera muito em relação ao que se vê na moda do vestuário em geral. Principalmente lançamentos de calçados de no mínimo duas estações bem diferenciadas no ano. A pantufa se conserva e espera a chegada do próximo inverno para que a gente volte a usar e desfrutar do seu conforto maciez e segurança.

Desde pequenos somos acostumados incentivados a usar um calçado dentro de casa. Quando adultos já com esse costume temos sim a necessidade de ter um calçado específico para dentro de casa e aí entra com certeza a pantufa. Normalmente a gente lembra de comprar pantufa quando está em casa já na hora que é preciso usar pensando nisso nós temos a facilidade de estarmos com a loja online aberta 24 horas por dia. Entra lá faz a sua compra e aguarda no conforto da sua casa que ela vai chegar com certeza assim como já chegou para milhares de pessoas. Estamos aumentando a cada dia e a cada hora a quantidade de PANTUFOFOS que é a nossa tribo. Se você ainda não faz parte desta que é uma das maiores tribos do bem tá na hora a gente lhe aguarda entra no nosso site faça o seu pedido fique com o pé quentinho confortável e seja também um PANTUFOFO.

www.sopantufa.com.br Palavra do Sr. Pantufa”, aconselha.

Ele continua: “Não tem como a gente chegar em casa e não ter uma pantufa confortável para ficar bem à vontade e com o pé quentinho.Pantufa é sinônimo de conforto casa é sinônimo de aconchego e conforto.Pantufa é a casa do nosso pé”.