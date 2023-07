Pastor de Americana alcança 8 milhões de pessoas num único vídeo

Filho do pastor Mirko Levak, desde 2019 Filipe Levak tem se dedicado às missões de ministração e relacionamento com os jovens e adolescentes. Mirko é fundador da ‘Church Comunidade da Fé’, uma das igrejas mais frequentadas da região,

No vídeo divulgado dia 29 de junho ele diz: “Tem gente que fala assim: ‘você vai na igreja mas a igreja não salva ninguém!’ E ele responde: ‘sim verdade, mas a igreja é o lugar onde os salvos se encontram. Sabe o que eu tenho aprendido, que os lugares que a gente frequenta revela aquilo que a gente busca. Se você quer cuidar do seu corpo, você vai na academia, se você quer comprar uma roupa, você vai no shopping, você quer comer alguma coisa, você vai no restaurante, mas se você quer ouvir aquilo que os céus estão falando, você vai à igreja”

Apesar da repercussão e de mais de 300 mil pessoas terem curtido o vídeo, algumas pessoas discordaram e criticaram o pastor. Nos comentários, Nil Andrade escreveu: “Jesus disse isso alguma vez? Os escribas e fariseus ainda existem.”

John Hebert disse que na verdade, para ouvir o que o céu está falando, deve-se ler a Bíblia.

Márcio Castilho comentou: “Frequento rigorosamente a igreja mas discordo que lá estão os salvos, somente Deus conhece o nosso coração!”

Outro cristão, Lucas Mapurunga fez uma longa contestação e foi curtido por mais de 500 pessoas.

Outras pessoas concordaram com Filipe. O vídeo teve 8.2 milhões de visualizações.

