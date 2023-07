A FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) recebeu, em cinco dias, desde a abertura das suas inscrições (10/07), 85 inscritos, compreendendo escritores, músicos, dançarinos, poetas, artesãos, entre outros artistas interessados em participar da edição 2023. O número de inscritos surpreendeu os organizadores.

“Estamos muito gratos com a rápida adesão dos escritores e artistas pela FLAAM. Somos um evento independente. O que nos move é oferecer um espaço para que possamos mostrar nossa arte e conectar pessoas. E com essa rápida adesão, percebemos o quanto os artistas necessitam de locais para divulgar suas obras”, destacaram os organizadores do FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

O evento conta com inscritos de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Limeira, Piracicaba, Campinas, São Carlos, São Paulo, São João da Boa Vista, Jales, Paranapuã, Rio Claro, Votarantim, Paulínia, Descalvado e Avaré. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de agosto. Para se inscrever é preciso acessar o edital disponível no link https://forms.gle/D2eoEmfxiDcWE64w9

A FLAAM, nesta edição, homenageará o poeta Jota de Oliveira, indicado pelo Espaço Literário Nelly Rocha Galassi. O evento está previsto para ser promovido das 17h30 às 21h no sábado (18/11) e das 9h30 às 17h no domingo (19/11), no SESI de Americana, localizado na Av. Bandeirantes, 1000, bairro Machadinho, com entrada franca.

APOIOS – Em 2023, a FLAAM conta com apoio do SESI Americana, SENAC Americana (patrocinador oficial), Teia Conexões Sociais, Papelaria Tamoio, Supera – Ginástica para o cérebro, CCAA Americana – Inglês e Espanhol, Colégio Dom Bosco, Doce Encontro, Doce Detalhe, Cleiton – Portas e Janelas e Holding Sardelli Investimentos.

O evento conta ainda com apoio cultural de Alyssa e Magia da Leitura, Livros que Falam, JuarezGodoy – Arte e Cultura, CEU Cursinho Popular, Coro Incantus, Fábrica das Artes e Espaço Literário Nelly Rocha Galassi e Manada Grupo de Teatro. O projeto está em busca de parceiros que queiram fazer parte desse movimento cultural. Os interessados em apoiar podem falar com Juliano (19) 99214-7935 ou Márcia (19) 99977-8941.